Актриса Кортни Кокс призналась, что очень жалеет о решении ввести филлеры в лицо. Звезда сериала Друзья назвала это пустой тратой времени.

— В киноиндустрии так много давления по поводу сохранения молодости, что вы поддаетесь, и это похоже на эффект домино, — объяснила 59-летняя знаменитость.

Кортни Кокс признала, что человек не замечает разительного отличия, ведь видит себя каждый день в зеркале, и изменения происходят для него постепенно. Вот об остальном мире этого не скажешь, поэтому общество всегда обращает внимание на то, как меняется публичная персона.

Звезда уже не впервые высказывается против использования инъекционных препаратов.

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— Хорошо, что их можно вывести. Я многое испортила и, к счастью, смогла исправить большую часть того что наделала, — добавила Кортни Кокс.

Знаменитость признала, что годами пыталась догнать молодость и не осознавала, насколько странно выглядит в результате инъекций. Актриса сказала, что нынешняя она никогда бы не начала ставить эксперименты над своей внешностью.

Кортни Кокс — не единственная звезда Голливуда, которая решила отказаться от уколов красоты. Подобными заявлениями отличились Дрю Бэрримор, Дженнифер Лопес и коллега Кокс по сериалу Друзья Дженнифер Энистон.