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Хорваты пришли на Евровидение с ракетами и спели о “маленьком психопате”

14 мая 2023, 00:21
Валентина Чорна редактор ленты
Хорватія - Let 3

В финале Евровидения 2023 выступила рок-группа Let 3. Представители Хорватии исполнили песню Mama ŠČ, выйдя на сцену под номером 25.

Хорватская рок-пятерка Let 3 зажгла Евровидение своим эпатажным выступлением.

Участники спели о “маленьком подлом психопате”, а в конце выступления на сцену вынесли муляжи ракет.

Часть исполнителей была в платьях, часть — в юбках. Солист дополнил свой образ ярким макияжем.

Хорватія на Євробаченні 2023

Песней Mama ŠČ Let 3 высмеивает диктатуру и жажду власти. В треке есть отсылка к Владимиру Путину и Александру Лукашенко.

Отметим, что в ночь с 13 на 14 мая в Ливерпуле (Великобритания) проходит финал международного песенного конкурса Евровидение 2023.

За победу соревнуются представители 26 стран. В этом году Украину на конкурсе представляет группа Tvorchi с песней Heart of steel.

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