Шестой выпуск романтического реалити Холостяк 12 продолжил серию свиданий в Дубае. На этой неделе Алекс Топольский пытался установить доверие и сильную эмоциональную связь с участницами. Как прошел шестой выпуск Холостяка, читайте в материале.
Экстрим с Сашей
На первое индивидуальное свидание недели отправилась Саша. Алекс пригласил девушку в экстрим-парк лазить с препятствиями. Паре удалось побороть страх высоты – они прыгали с вышки, рассказывая, что им нравится друг в друге.
Романтики свиданию добавило создание общего фотоальбома.
На байках в пустыню
На экстремальную встречу в пустыню Топольский пригласил Катю и Алину. Сначала Холостяк прокатал девушек с ветерком на мотоцикле, а потом решил научить их управлять им. Алекс надеялся, что новый опыт поможет участницам раскрыться и проявить новые грани своего характера.
Учитывая любовь Алины к мотоциклам, девушка чувствовала себя на этом свидании, как рыба в воде.
Топольскому наконец удалось зажечь искру в отношениях с Катей – пара встретила закат нежным поцелуем.
Чувства на высоте
Сашу Мудрую Холостяк пригласил насладиться красотой города с высоты птичьего полета – сначала со смотровой площадки, а затем из кабины вертолета.
После насыщенного эмоциями свидания пару ждал откровенный разговор о жизни. Саша рассказала Алексу о своем детстве, а затем заинтриговала интимным пирсингом.
И пока конкурентки убеждены, что Саша не подходит Топольскому, пара закрепила развитие своих отношений долгожданным поцелуем.
Смэш-рум с Викой
Индивидуального свидания на проекте дождалась Виктория. Топольский помог девушке выплеснуть все отрицательные эмоции. Вместе они крушили кувалдами и битами телевизоры в смэш-руме.
Под воду с Медузой
Индивидуальное свидание с Юлей Алекс Топольский устроил под водой. Холостяк пригласил девушку в один из самых больших океанариумов в мире.
После погружения пара отправилась на ужин, где Алекс подарил Юле золотые серьги с жемчужинами.
Кто покинул Холостяк в шестом выпуске
На церемонию роз девушки нарядились в роскошные восточные платья.
Но прежде чем сделать свой выбор, Алекс Топольский услышал, что девушки думают друг о друге. Накануне им предложили тайно высказаться о конкурентках под запись, правда, изменили голос каждой.
– Они друг о друге отзываются не очень хорошими словами. Были и унижения. И вся эта информация просто меня шокировала, – признался Холостяк.
После услышанного Холостяк решил не проводить церемонию. Признался, что хочет на свежую голову обдумать все и принять решение без спешки.
– Девушки, церемонии сегодня не будет, – сказал Топольский и быстро оставил участниц.
Какое решение примет Холостяк и кто продолжит борьбу за сердце Алекса Топольского, узнаем уже в следующую пятницу.