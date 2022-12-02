Шестой выпуск романтического реалити Холостяк 12 продолжил серию свиданий в Дубае. На этой неделе Алекс Топольский пытался установить доверие и сильную эмоциональную связь с участницами. Как прошел шестой выпуск Холостяка, читайте в материале.

Экстрим с Сашей

На первое индивидуальное свидание недели отправилась Саша. Алекс пригласил девушку в экстрим-парк лазить с препятствиями. Паре удалось побороть страх высоты – они прыгали с вышки, рассказывая, что им нравится друг в друге.

Сейчас смотрят

Романтики свиданию добавило создание общего фотоальбома.

На байках в пустыню

На экстремальную встречу в пустыню Топольский пригласил Катю и Алину. Сначала Холостяк прокатал девушек с ветерком на мотоцикле, а потом решил научить их управлять им. Алекс надеялся, что новый опыт поможет участницам раскрыться и проявить новые грани своего характера.

Учитывая любовь Алины к мотоциклам, девушка чувствовала себя на этом свидании, как рыба в воде.

Топольскому наконец удалось зажечь искру в отношениях с Катей – пара встретила закат нежным поцелуем.

Чувства на высоте

Сашу Мудрую Холостяк пригласил насладиться красотой города с высоты птичьего полета – сначала со смотровой площадки, а затем из кабины вертолета.

После насыщенного эмоциями свидания пару ждал откровенный разговор о жизни. Саша рассказала Алексу о своем детстве, а затем заинтриговала интимным пирсингом.

И пока конкурентки убеждены, что Саша не подходит Топольскому, пара закрепила развитие своих отношений долгожданным поцелуем.

Смэш-рум с Викой

Индивидуального свидания на проекте дождалась Виктория. Топольский помог девушке выплеснуть все отрицательные эмоции. Вместе они крушили кувалдами и битами телевизоры в смэш-руме.

Под воду с Медузой

Индивидуальное свидание с Юлей Алекс Топольский устроил под водой. Холостяк пригласил девушку в один из самых больших океанариумов в мире.

После погружения пара отправилась на ужин, где Алекс подарил Юле золотые серьги с жемчужинами.

Кто покинул Холостяк в шестом выпуске

На церемонию роз девушки нарядились в роскошные восточные платья.

Но прежде чем сделать свой выбор, Алекс Топольский услышал, что девушки думают друг о друге. Накануне им предложили тайно высказаться о конкурентках под запись, правда, изменили голос каждой.

– Они друг о друге отзываются не очень хорошими словами. Были и унижения. И вся эта информация просто меня шокировала, – признался Холостяк.

После услышанного Холостяк решил не проводить церемонию. Признался, что хочет на свежую голову обдумать все и принять решение без спешки.

– Девушки, церемонии сегодня не будет, – сказал Топольский и быстро оставил участниц.

Какое решение примет Холостяк и кто продолжит борьбу за сердце Алекса Топольского, узнаем уже в следующую пятницу.