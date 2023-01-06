Холостяк познакомился с родными девушек: кто потащил Топольского доить корову, а кто – в ЗАГС

Одиннадцатая неделя на проекте Холостяк была особенной. Алекс Топольский познакомился с семьями участниц. Как прошел 11 выпуск Холостяка и кто покинул романтическое реалити в шаге от финала, читайте в материале.

Репетиция свадьбы

Родители Кати работают в ЗАГСе, поэтому знакомство с Топольским началось именно здесь. Сначала распорядительница учреждения предложила паре пройти тест на знание друг друга. После встречи с родителями компания сменила обстановку на более неформальную. За семейным ужином Алекс больше узнал о детстве Кати.

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Во время индивидуального общения отец Кати признался, что она выбирала между конкурсом Мисс Украина и Холостяком. После слов о том, что Катя шла на проект не за отношениями, Топольский буквально изменился в лице.

— Холостяк – это конкуренция, выбор. Она готова была идти на такую конкурентную борьбу. Это вызов, новые знакомства. Это интересно. В душе у любой девушки есть желание обойти конкуренток, добиться успеха и завоевать симпатии главного героя, — сказал отец Кати.

После встречи с родителями Катя не спешила прощаться с Холостяком, поэтому позвала его снимать ролик для кафе. Выбрав удобный момент, Алекс решил прояснить намерения Кати на проекте.

— Возможно, неточная была формулировка. Сложно предугадывать и нельзя говорить точно, потому что я шла к человеку, которого я не знала. Я могла не понравиться тебе, ты мог не понравиться мне. Я очень надеялась, что все не просто так и что у нас с тобой что-то возникнет, — сказала девушка.

Впрочем, Кате не удалось окончательно убедить Алекса. Со свидания они ушли с неоднозначными чувствами.

Романтика в коровнике

Ради знакомства с семьей Марины Алекс отправился в Харьковскую область. Девушка встретила Холостяка в салоне красоты, сразу продемонстрировав профессиональные навыки – сделала ему массаж шеи и лица.

Затем пара отправилась на ферму к отцу Марины. Предложение доить коров вызвало бурную реакцию у девушки, и она убежала, в то время как Алекс, казалось, был готов идти до последнего.

После всплеска эмоций в коровнике пара отправилась на семейный ужин. Уже традиционно Холостяк завел разговор о мотивах нахождения Марины на проекте.

— Мама не упомянула о любви вообще ничего, когда говорила о проекте. Она говорила про творческую реализацию, про что-то новое. Но про любовь и отношения там ничего не фигурировало. Ранее в видеообращении мамы было то же самое, — отметил Алекс.

Марина очень хотела произвести хорошее впечатление на Топольского, поэтому любым способом пыталась «контролировать» ситуацию – и разговоры родителей, и детские фотографии, которые они хотели показать Алексу.

Знакомство с привкусом инфантильности

Свидание с Сашей Погореловой стартовало в боулинг-клубе. Прежде чем знакомить Холостяка с родителями, она решила представить его друзьям. Алекс им признался, что ценит в Саше доброту, искренность и непосредственность.

Знакомство парня с родителями было первым опытом для Саши. Несмотря на волнение девушки, встреча была очень теплой.

Папа подарил Алексу брелок в форме косточки с выгравированным именем Кингстон. Мужчина признался, что поражен поступком Топольского взять собаку из приюта.

После семейного ужина Алекс и Саша уединились. Холостяк признался, что атмосфера на встрече с родителями была достаточно гармоничной и легкой. Впрочем, подметил также чрезмерную инфантильность Саши.

— В ней ребенок еще сидит. В ней есть женственность, но моментов ребячества и какой-то игры, легкой инфантильности больше. Во время общения с родителями это больше всего и проявляется. Я не скажу – плохо это или нет. Есть как есть. Но это романтику немного убивает, — отметил Топольский.

На знакомство – без родителей

Саша Мудрая предложила Топольскому разрисовать футболки.

— У меня был план такой, что он будет говорить о чувствах ко мне. Возможно, он стеснялся или было не время. Мне хотелось конкретики – что этот человек испытывает по отношению ко мне.

После совместного арта Саша Мудрая призналась, что сегодня не будет знакомить Алекса с родителями.

— Хочу, чтобы ты меня понял: мои родители не приедут не потому, что у меня нет к тебе серьезных намерений, и ни в коем случае не потому, что они не хотят встречаться конкретно с тобой. Просто в последний раз, когда я говорила с мамой, они собирались ехать отдыхать не в Украине, — объяснила Мудрая.

Поскольку Алексу не удалось встретиться с мамой, Саша познакомила Холостяка со своими друзьями.

Позже пара уединилась, и их общение было преисполнено нежности – они лежали и смотрели друг на друга, обнимались и много говорили.

— Это деликатные, приятные и хрупкие моменты, которыми хочется обволакивать себя. Но есть другая сторона отношений – серьезность намерений и готовность Саши к семейной жизни. Здесь по-прежнему есть сомнения. И чтобы все прояснить, мне сегодня очень не хватало общения с ее родителями, — сказал Алекс.

Последняя церемония роз: кто покинул Холостяк 2022 в 11 выпуске

Чтобы расставить точки над “і”, Алекс Топольский устроил Мудрой сюрприз и пригласил маму девушки на церемонию роз. Глядя в глаза, Саша призналась маме, что ей очень не хватает доверия и того общения, которое было у них раньше.

— У нас обеих не было волшебной палочки, чтобы взмахнуть и в один момент все стало бы хорошо. Но самое сложное в жизни – начать. И мы начали. Я очень рада, что произошел разговор. Мне было так страшно представить мамину реакцию, я боялась, что могу ее этим обидеть, — отметила Саша Мудрая.

После откровенного разговора с Сашей и ее мамой Алекс Топольский вернулся к девушкам и продолжил церемонию роз.

Накануне финала Алексу было еще сложнее делать свой выбор. С тяжелым сердцем он отпустил сразу две девушки — Марину и Сашу Погорелову.

Катя Лозовицкая и Саша Мудрая продолжат борьбу за сердце Холостяка. На следующей неделе девушки отправятся в Португалию на остров Мадейра. Алекс Топольский познакомит Катю и Сашу со своей мамой, а затем сделает свой выбор. Не пропустите финал романтического реалити Холостяк 2022 уже в следующую пятницу.