Холостяк повез девушек в Карпаты: кто пошел на два свидания, а кого с Топольским разделила стена

Восьмая неделя на проекте Холостяк прошла в зимних Карпатах. Алекс Топольский провел время с каждой из девушек, а также пытался прислушаться к своим чувствам. Кто отправился на свидание с Холостяком дважды, а кому не хватило смелости разрушать стену в отношениях с Топольским? Как прошел 8 выпуск Холостяка 2022 года, читайте в материале.

Зимняя сказка с хаски

На первое индивидуальное свидание с Топольским в Карпатах отправилась Алина. Пара посетила Husky House, а затем каталась на санях, запряженных ездовыми собаками.

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Алекс в очередной раз подметил волнение и закрытость Алины. По его мнению, девушка боится раскрываться, чтобы не быть обиженной. Однако эта стена не позволяет ощущать жизнь.

— Мы с тобой будем избавляться от этого забора? – спросил он.

Впрочем, попытки Холостяка разрушить стену недоразумений обернулись попытками Алины переложить на него всю ответственность за отношения.

– Это как игра в одни ворота. Меня это смутило, должно быть хотя бы 50 на 50, я не могу полностью отвечать за все, что между нами происходит.

Сноуборд на троих

Покорить сноуборд Алекс решил с Викой и Катей. Групповое свидание было обречено с самого начала: в то время, когда Вика пыталась проявить самодостаточность, Катя во всем искала помощи Топольского.

Чрезмерное внимание Холостяка к Кате заставило Вику чувствовать себя в их компании максимально некомфортно. Поэтому пока Алекс учил Катю кататься, Вика преодолела зимний спуск самостоятельно и ждала пару уже внизу.

– Я понимаю, что Катя не умела кататься, а это достаточно травмирующее. Однако я чувствовала себя неловко. Мне показалось, что я пришла на ваше свидание. Меня огорчило происходящее: вы держались за руки, когда мы заходили на подъемник, когда мы ехали на нем. Я почему-то стала “левой”, – сказала Вика Алексу позже.

Холостяк извинился за такое поведение, и паре удалось найти общий язык.

Дружба дала трещину

Индивидуальное свидание Саши Мудрой превратилось в групповое. Накануне в конкурсе со снежками Марина выиграла возможность пойти на свидание вместо одной из девушек. Однако Саша отказалась уступить возможность увидеть Алекса, поэтому девушки пришли вдвоем.

Топольский предложил прокатиться на вездеходе. Марина и Саша долго не могли решить, кто сядет рядом с Холостяком в Шерпе. Эта напряженность между девушками ощущалась на протяжении всего свидания – ни одна из них не готова была идти на уступки.

– Я замечал небольшие колкости друг к другу между Сашей и Мариной, даже завуалированные. Чаще всего кто-то уколет, и потом улыбка, — отметил Топольський.

Горячее свидание в чанах

На групповое свидание-сюрприз Алекс Топольский позвал Юлю Медузу, Сашу Погорелову и Марину. Учитывая, что девушка только что вернулась со свидания, это приглашение стало шоком.

— Марину я снова пригласил на свидание, поскольку заранее готовил сюрприз для нее и девушек. Я хочу реализовать задуманное, – объяснил Холостяк.

В конце концов Алекс и девушки катались на родельбане. По дороге каждый из них должен был запомнить свою цифру, которая оказалась кодом планшета.

Чтобы расслабиться после ярких эмоций на родельбане, Топольский с девушками пошли купаться в чанах.

Свидание закончилось слезами – родные девушек записали для них щемящие видеообращения.

Кто покинул Холостяк 2022 в 8 выпуске

Церемония роз напомнила настоящую зимнюю сказку – девушки нарядились в шикарные белоснежные платья с камнями и мехом.

Красные розы от Топольского получили Вика, Саша, Катя, Марина, Саша Мудрая и Юля.

В то же время с Алиной Холостяк решил попрощаться. Своим поведением девушка показала, что не готова разрушать стену, которую сама возвела между ними.

– Я желаю тебе счастья, – сказал Топольский напоследок.

Следующая неделя на Холостяке 2022 пройдет под девизом самоуправления. Прямо на церемонии Алекс позвал на индивидуальное свидание Юлю Медузу. Он также оставил три приглашения и предложил девушкам самостоятельно решить, кто пойдет на индивидуальные свидания, а кто на групповое. Таким образом, в 9 выпуске на индивидуальные свидания с Холостяком отправятся Катя и Саша Мудрая, а на групповое – Вика, Марина и Саша. Организовать встречи также следует девушкам.