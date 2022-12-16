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Холостяк повез девушек в Карпаты: кто пошел на два свидания, а кого с Топольским разделила стена

17 декабря 2022, 00:49
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Холостяк

Восьмая неделя на проекте Холостяк прошла в зимних Карпатах. Алекс Топольский провел время с каждой из девушек, а также пытался прислушаться к своим чувствам. Кто отправился на свидание с Холостяком дважды, а кому не хватило смелости разрушать стену в отношениях с Топольским? Как прошел 8 выпуск Холостяка 2022 года, читайте в материале.

Зимняя сказка с хаски

На первое индивидуальное свидание с Топольским в Карпатах отправилась Алина. Пара посетила Husky House, а затем каталась на санях, запряженных ездовыми собаками.

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Холостяк

Алекс в очередной раз подметил волнение и закрытость Алины. По его мнению, девушка боится раскрываться, чтобы не быть обиженной. Однако эта стена не позволяет ощущать жизнь.

— Мы с тобой будем избавляться от этого забора? – спросил он.

Холостяк

Впрочем, попытки Холостяка разрушить стену недоразумений обернулись попытками Алины переложить на него всю ответственность за отношения.

– Это как игра в одни ворота. Меня это смутило, должно быть хотя бы 50 на 50, я не могу полностью отвечать за все, что между нами происходит.

Сноуборд на троих

Покорить сноуборд Алекс решил с Викой и Катей. Групповое свидание было обречено с самого начала: в то время, когда Вика пыталась проявить самодостаточность, Катя во всем искала помощи Топольского.

Холостяк

Чрезмерное внимание Холостяка к Кате заставило Вику чувствовать себя в их компании максимально некомфортно. Поэтому пока Алекс учил Катю кататься, Вика преодолела зимний спуск самостоятельно и ждала пару уже внизу.

– Я понимаю, что Катя не умела кататься, а это достаточно травмирующее. Однако я чувствовала себя неловко. Мне показалось, что я пришла на ваше свидание. Меня огорчило происходящее: вы держались за руки, когда мы заходили на подъемник, когда мы ехали на нем. Я почему-то стала “левой”, – сказала Вика Алексу позже.

Холостяк

Холостяк извинился за такое поведение, и паре удалось найти общий язык.

Дружба дала трещину

Индивидуальное свидание Саши Мудрой превратилось в групповое. Накануне в конкурсе со снежками Марина выиграла возможность пойти на свидание вместо одной из девушек. Однако Саша отказалась уступить возможность увидеть Алекса, поэтому девушки пришли вдвоем.

Холостяк

Топольский предложил прокатиться на вездеходе. Марина и Саша долго не могли решить, кто сядет рядом с Холостяком в Шерпе. Эта напряженность между девушками ощущалась на протяжении всего свидания – ни одна из них не готова была идти на уступки.

– Я замечал небольшие колкости друг к другу между Сашей и Мариной, даже завуалированные. Чаще всего кто-то уколет, и потом улыбка, — отметил Топольський.

Холостяк

Горячее свидание в чанах

На групповое свидание-сюрприз Алекс Топольский позвал Юлю Медузу, Сашу Погорелову и Марину. Учитывая, что девушка только что вернулась со свидания, это приглашение стало шоком.

— Марину я снова пригласил на свидание, поскольку заранее готовил сюрприз для нее и девушек. Я хочу реализовать задуманное, – объяснил Холостяк.

Холостяк

В конце концов Алекс и девушки катались на родельбане. По дороге каждый из них должен был запомнить свою цифру, которая оказалась кодом планшета.

Чтобы расслабиться после ярких эмоций на родельбане, Топольский с девушками пошли купаться в чанах.

Холостяк

Свидание закончилось слезами – родные девушек записали для них щемящие видеообращения.

Кто покинул Холостяк 2022 в 8 выпуске

Церемония роз напомнила настоящую зимнюю сказку – девушки нарядились в шикарные белоснежные платья с камнями и мехом.

Холостяк

Красные розы от Топольского получили Вика, Саша, Катя, Марина, Саша Мудрая и Юля.

В то же время с Алиной Холостяк решил попрощаться. Своим поведением девушка показала, что не готова разрушать стену, которую сама возвела между ними.

– Я желаю тебе счастья, – сказал Топольский напоследок.

Холостяк

Следующая неделя на Холостяке 2022 пройдет под девизом самоуправления. Прямо на церемонии Алекс позвал на индивидуальное свидание Юлю Медузу. Он также оставил три приглашения и предложил девушкам самостоятельно решить, кто пойдет на индивидуальные свидания, а кто на групповое. Таким образом, в 9 выпуске на индивидуальные свидания с Холостяком отправятся Катя и Саша Мудрая, а на групповое – Вика, Марина и Саша. Организовать встречи также следует девушкам.

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