Холостяк Алекс Топольский спрыгнул с самой высокой башни Лас-Вегаса: Внутри бушевал страх

Холостяк Алекс Топольский спрыгнул с самой высокой башни Лас-Вегаса. Роликом предприниматель поделился в своем Telegram-канале, где поделился эмоциями от достижения.

Так, на видео можно заметить, как Алекс улыбается перед прыжком, после чего инструктор проверяет страховочную систему на теле Холостяка. После этого Топольский подходит к краю выступа и его толкает инструктор.

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— На меня одели костюм, в котором я выглядел как персонаж из мультфильма Телепузики. И хотя вы видите как я улыбаюсь — поверьте, внутри бушевал страх, — признался Холостяк.

Алекс добавил, что вцепился в поручень руками, и спросил у инструктора, надежно ли прикреплен трос. После утвердительного ответа его толкают с края платформы и он летит вниз.

— Внутри меня во время прыжка все замерло. Но когда я приземлился, все сжатое во мне освободилось. Я понял, что хочу еще, но что-то более крутое, — добавил бизнесмен.

После этого предприниматель прыгнул с парашютом из самолета. Топольский отметил, что первые 30 секунд полета запомнились ему адреналином, а когда раскрылся парашют он начал получать удовольствие от увиденных пейзажей с высоты птичьего полета.

Напомним, что Алекс — главный герой реалити Холостяк 12. Ему 35 лет, и он родом со Львова. Сразу после окончания университета переехал в США строить карьеру. После трудной жизни эмигранта он сумел добиться успеха, и теперь занимается недвижимостью в Майами.