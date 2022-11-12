Участница романтического реалити Холостяк 12 Алина Ершова прокомментировала конфликт с конкуренткой Александрой Мудрой, а также призналась, что на третьей неделе думала об уходе из проекта.

Алина отметила, что не хочет говорить о поведении других участниц, однако хочет объяснить свою позицию.

— Я не уважаю людей, нарушающих личные границы других унизительным отношением и моральным прессингом. Что-то типа буллинга, но ведь это уже совсем не дети… Там, где я могу предотвратить это — буду пресекать и не стану замалчивать, — написала Ершова в Instagram.

Напомним, на этой неделе Саша была хозяйкой дома, но девушки точно не ожидали от нее таких жестких правил — кто-то должен был делать ей массаж, кто-то макияж. Участницы отметили, что Саша устанавливала свои правила и ни с кем не считалась. Также девушек возмутило, что поведение Мудрой с Алексом и конкурентками очень сильно отличается.

Сейчас смотрят

Масла в огонь на этой неделе подлило соревнование на стадионе. Алине не понравилось, что Алекс наблюдал со стороны за тем, как девушки потеют.

— Он не присоединился к нам, а только стоял и смотрел, будто со своего пьедестала, как мы боремся. Это было более унизительно, чем азартно. В тот момент я думала, как же он тешится сейчас тем, что девушки “выплевывают” свои легкие ради такого Аполлона. Абсурдная ситуация. Полный дебилизм, — подчеркнула Алина.

Церемония роз стала для девушки последней каплей. Алина возвращалась в дом в роли хозяйки, однако с чувством разочарования.

— Пока что имею желание оставить всю эту грязь и пойти домой. Посмотрим, что будет дальше, — подытожила Ершова.

Решится ли девушка покинуть проект и прекратить борьбу за сердце Холостяка Алекса Топольского, узнаем в пятницу, 18 ноября.