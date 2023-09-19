Голливудский актер Киану Ривз хотел, чтобы четвертая часть экшена Джон Уик стала последней для его персонажа. По словам продюсера кинофраншизы Безила Иваника, Ривз буквально умолял команду создателей ленты убить его героя. Ведь все части фильма, последовавшие за первой, истощали звезду в физическом и эмоциональном плане.

– Для него каждое возвращение было очень тяжелым. Каждый раз он говорил, что больше не может. Мы с ним соглашались, а потом оставляли герою шанс начать все снова, – признался Иваник.

Интересно, что несколько лет назад Ривз заявлял, что будет играть в кинофраншизе, пока его “держат ноги”. В январе режиссер Чад Стахельски рассказал, что для картины выбрали неоднозначный финал, хотя поначалу действительно думали о том, чтобы принять решение, которое пришлось бы актеру по душе.

— Пожалуй, придется следовать принципу “никогда не говори никогда”. Я бы не стал играть в продолжении без Чада. Хотя, по-моему, Джон Вик действительно должен бы обрести покой, — сказал Киану Ривз после выхода четвертой главы фильма.

В начале этого лета стало известно, что пятая часть боевика официально запущена в производство студией Lionsgate. Так что, непременно узнаем, появится там Киану Ривз или же его просьбы были услышаны.