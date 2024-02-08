Американская телекомпания HBO заменит пророссийского актера сербского происхождения Милоша Биковича в третьем сезоне сериала Белый лотос.

Кто сыграет в Белом лотосе вместо путиниста Биковича

Вместо Милоша Биковича в третьем сезоне сериала появится болгарский актер Джулиан Костов. Он сыграет второстепенного русского персонажа, роль которого должен был сыграть пророссийский актер, поддерживающий войну в Украине.

Известно, что съемки сезона начнутся в ближайшее время на острове Самуи, Пхукете и в Бангкоке.

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Напомним, в январе стало известно, что Милош Бикович получил роль в Белом лотосе. Кроме критики со стороны зрителей, HBO столкнулись и с критикой от МИД Украины. Пророссийский актер не только поддерживает войну, но и имеет гражданство РФ.

Вскоре стало известно, что Милоша Биковича исключили из актерского состава Белого лотоса. Сам путинист, конечно же, расстроился, сделав циничное заявление. Он сказал, что вырос в стране, в которой была война, несмотря на это, свою позицию менять не собирается.