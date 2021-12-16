Американская компания HBO приобрела права на украинский фильм Плохие дороги. Теперь пользователям спутникового и кабельного телевещания будет доступна популярная картина от режиссера Натальи Ворожбит.

По сюжету, работа состоит из пяти новелл о жителях Донбасса, живущих по разные стороны линии фронта. Картина поставлена на основе пьесы Натальи Ворожбит, которая также стала и режиссером.

После премьеры 3 сентября 2020 года на Венецианском кинофестивале, украинский фильм признали во всем мире. К примеру, уже в декабре этого года работа пошла в лонг-лист номинантов на американскую кинопремию Оскар в категории Лучший иностранный фильм.

Она появилась в списке с остальными 93 работами со всего мира, которые смогли достучаться до сердец кинокритиков и публики. Уже 21 декабря список сузится до 15 номинантов. Сама церемония запланирована на 27 марта 2022 года — вручение статуэток произойдет в Лос-Анджелесе.

Не только картина Ворожбит завоевывает зарубежных зрителей — фильм украинского режиссера Виллена Новака Почему я живой победил на двух международных фестивалях. Лента заслуженно признана лучшей картиной на Европейском кинофестивале Великобритании и лучшим полнометражным фильмом на Future of Film Awards.