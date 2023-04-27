Стриминговая платформа HBO представила тизер второго сезона И просто так. Это продолжение легендарного сериала Секс в большом городе, и теперь HBO показал отрывки из второго сезона.

Традиционно, в минутном ролике показали главных героинь — Кэрри, Шарлотту и Миранду, вокруг которых и крутится весь сюжет. В видео также появился и Эйдан — это бывший парень Брэдшоу. На его роль позвали того самого актера из оригинального сериала — Джона Корбертта. Судя по всему, в сериал не вернется актриса Ким Кэтролл, которая играла четвертую подружку, Саманту Джонс.

— Мы были в восторге от дискуссий, вызванных персонажами и их историями. Мы гордимся работой, которую проделали режиссер Майкл Патрик Кинг и наши замечательные сценаристы, продюсеры, актеры и съемочная группа. С нетерпением ждем, чтобы показать зрителям второй сезон, – заявила руководительница отдела оригинального контента HBO Max Сара Обри.

Премьера состоится в июне 2023 года, но представители не назвали точных дат.

Напомним, что ранее ходили слухи о возвращении Саманты Джонс в сериал И просто так. Ранее сообщалось, что сценаристы “убили” героиню, но она просто переехала в Лондон. Впрочем, догадки фанатов и намеки сценаристов так и не оправдались — четвертая подружка все же не появится в продолжении сериала.