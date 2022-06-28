Ведущий Слава Демин рассказал, что мать требует у него алименты. Женщина подала в суд, чтобы сын выплачивал ей деньги.

Известно, что у Славы с мамой плохие отношения, поскольку в детстве она избивала его до крови. Сейчас женщина живет в Италии, Демин признался, она писала ему несколько раз во время полномасштабной войны в Украине и интересовалась жизнью внука.

— Мне кажется, мама не может подавать в суд на своего сына на какие-то алименты, а это с ее стороны произошло. Я ей всегда говорил об этом и буду говорить. Желаю ей только добра, но пусть только не трогает меня и мою семью. Суд алименты назначил, но пока что не было никаких документов… Она же в Испании живет за что-то. Значит, она там работает, а просит алименты здесь в Украине. Ну это немного странно, поэтому над этим работает мой адвокат, — сказал Демин.

Говорит, украинский суд назначил выплаты, но суддя назвал вопрос моральным и не знал, как ответить.

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— Ну окей, буду выплачивать. Хочешь? Без вопросов, если ты считаешь, что таким образом можно купить любовь своего сына. Ну ради Бога… Пока что от нее нет претензий, документов и счета, куда выплачивать алименты, — сказал Слава.

Слава Демин рос без отца, его воспитывала только мама. В 2021 году ведущий признался, что в детстве страдал от физического насилия с ее стороны. Говорит, когда женщина начинала его бить, у нее не было стопа.

В 18 лет Демин даже хотел лишить мать родительских прав, однако на ее поведение никто не мог повлиять, поскольку она работала в управлении внутренних дел.

Фото: Слава Демин