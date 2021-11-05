Украинская певица Светлана Тарабарова презентовала клип на песню Солодкі 16. В видео впервые за 10 лет в полном составе собрались экс-участницы группы Real O.

Среди них – Светлана Тарабарова, Регина Тодоренко, Елена Кушниренко (Виноградова) и Лина Мицуки. Девушки сняли атмосферное видео в Стамбуле.

Тарабарова призналась, что идея клипа возникла у нее совершенно спонтанно. Она хотела передать поклонникам настроение безумных вечеринок и приятных воспоминаний, потому и решилась написать коллегам по сцене.

Но собраться вместе оказалось достаточно сложно, поскольку у всех девушек есть плотные рабочие графики, творческие проекты и дети.

– Единственный свободный день у всех был 19 октября, тогда часть девушек находилась в Стамбуле. Так что было принято решение лететь с командой в Стамбул и снимать все там, — поделилась Тарабарова.

Поклонники группы отметили, что видео получилось очень атмосферным. Однако некоторые подписчики хотели, чтобы все девушки спели вместе.

Напомним, что группа Real O образовалась в 2008 году после участия девушек в Фабрике звезд. Тогда коллектив продюсировала Наталья Могилевская. После четырех лет первый состав группы начал распадаться, а на их место приходили новые участницы.

После выхода из Real O девочки начали самостоятельно развиваться и строить сольные карьеры. Регина Тодоренко стала ведущей тревел-шоу Орел и Решка, затем переехала в Москву, запустила собственное YouTube-шоу, вышла замуж за Влада Топалова и родила сына.

Елена Кушниренко также переехала в Москву, где начала работать хореографом-постановщиком. Вышла замуж за участника Фабрики звезд 3 Виталия Чирву и родила сына.

Лина Мицуки поет и проводит вокальные марафоны. Она встречается с солистом группы 5’nizza Андреем Запорожцем (SunSay).

Светлана Тарабарова стала известной певицей, вышла замуж за своего директора Алексея Бондаря и родила двоих детей.