Старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой дала сольный концерт под названием Громкий движ.

Маша Полякова выступила с собственной рок-группой Швы 17 ноября. Концерт прошел в столичном клубе Теплый ламповый. Билеты стоили 150 грн.

В сториз на личной странице в Instagram звездная мама показала фрагменты из рок-концерта. На видео можно увидеть, как на сцене поет Маша Полякова, а молодежь энергично танцует.

Оля Полякова гордится своей дочерью и всегда поддерживает ее творчество. На концерт она пришла в черном худи с надписью Швы.

Следует отметить, что это не первый концерт 16-летней Маши Поляковой. В июле 2021 года девушка уже исполняла свои авторские песни перед широкой публикой.

Однако трек с бранными словами Мне пох*й на твои советы вызвал шквал хейта в адрес юной исполнительницы. Тогда Оля Полякова публично защитила дочь и посоветовала ей не слушать других, а всегда идти вперед к своей цели.

Недавно Оля Полякова с семьей застряла на Мальдивах. Звездная семья не успела на самолет в Киев из-за сломавшегося гидроплана, который должен был доставить их в аэропорт в городе Мале.

Эта ситуация довела до слез Машу Полякову, которая боялась пропустить свой концерт. Однако все наладилась и девушка успела прилететь в Киев.