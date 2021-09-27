Гречка была топ: участник Холостячки 2 рассказал, как накормил Усика после боя

Участник реалити Холостячка 2 Винченцо Дулепа, который живет и держит ресторанный бизнес в Лондоне, поделился, что после боя ему пришлось кормить Александра Усика, так как англичане об этом не позаботились.

По словам Винченцо, бой Усика с Джошуа он смотрел на стадионе, а победа нашего бойца вызвала у него гордость за украинскую нацию.

Я кричал и болел за Усика все 12 раундов. Я посадил голос полностью. Просыпается все больше и больше гордости, что ты украинец, а Александр Усик творит историю! — отметил участник Холостячки 2.

Он рассказал, что две недели назад познакомился с ребятами из Киева, они прилетели на бой, а как оказалось они в очень близких кругах с Усиком.

— После боя мы ехали в ресторан праздновать (это было в 02.00), у Самсона (парень из Киева) зазвонил телефон, и ему друг говорит: Ты говорил у тебя есть знакомый, у которого ресторан в Лондоне, надо покормить Саню, англичане ничего не подготовили, — поделился Винченцо.

Бизнесмен добавил, что когда они приехали в 03.00 в ресторан, то он приготовил ужин для Усика.

— Мы приехали в ресторан где-то в 03.00. Я сделал покушать нашей легенде, а как оказалось они остановились в гостинице в пяти минутах от моего ресторана. Мы отвезли еду, и забрали ребят из команды Усика, а Саня пошел после боя отдыхать, — рассказал ресторатор.

По его словам, с остальными ребятами они сидели до 06.00.

— После мы пошли отдыхать и утром мне звонит Самсон и говорит: Дружище, подтягивайся в гостиницу к Усику, сфотографируешься с ребятами! И вот я стою с Усиком и спрашиваю его, как вчера покушал, а он говорит: Гречка была топ. Спасибо! — подытожил Винченцо Дулепа.

Бой Усик — Джошуа

26 сентября в Лондоне Александр Усик победил британца Энтони Джошуа, отобрав у него сразу четыре пояса.

Для 34-летнего украинца это был 19-й профессиональный поединок и 19 побед.

На счету 31-летнего британца 26 поединков, из которых два принесли поражение.

Для Александр Усик это только третий бой в супертяжелом весе, до этого было две победы – над Чаззом Уизерспуном и Дереком Чисорой.