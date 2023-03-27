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Граймс сменила имя общей с Илоном Маском дочери: теперь как у авто Tesla

27 марта 2023, 18:09
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Ілон Маск
Источник: Getty Images

Граймс сменила имя общей с Илоном Маском дочери. Теперь ребенка звезд зовут Y или Why (Почему).

Раньше она звалась Экса Дарк Сидерель, но теперь певица решила поэкспериментировать.

— Она теперь Y, или Почему?, или просто ? (но правительство этого не признает). Это любопытство, вечный вопрос… и тому подобное, – отметила артистка.

Правда, пока неизвестно, действительно ли в документе есть измененное имя.

Напомним, что это второй общий ребенок Граймс и Илона Маска — первым был мальчик X Æ A-12, которого певица родила в 2020 году.

Что касается девочки, то о ней стало известно в марте 2022 года — она появилась от сурогатной матери.

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Тогда Грайс объяснила имя  Экса Дарк Сидерель.  Exa – это отсылка к суперкомпьютерному термину, а Dark – это неизвестное. 

Слово Siderael является эльфийским – оно значит истинное время вселенной, звездное время, глубокий космос. Также это отсылка к любимому персонажу из вселенной Властелина колец Галадриэль.

Напомним, что Граймс и  Маск расстались в сентябре 2021 года. Тогда они признались, что разошлись в хороших отношениях. Тогда миллиардеру нужно было находиться в Техасе, а певице — в Лос-Анджелесе.

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