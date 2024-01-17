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Готовила до шести утра: старшая дочь Оли Поляковой подарила ей авторское лакомство

17 января 2024, 19:03
Татьяна Штерева редактор раздела Lifestyle
Оля Полякова і торт
Источник: Оля Полякова

Певица Оля Полякова сегодня отмечает день рождения. Ей исполнилось 45 лет. По такому случаю старшая дочь Суперблондинки Мария собственноручно испекла маме торт.

Маша Полякова испекла маме именинный торт

На празднование Маша пришла в вечернем платье с вырезами, в которых были видны следы от операции, которую недавно перенесла Полякова-младшая. Она отметила, что и так все знают о хирургическом вмешательстве, так что нет смысла ничего скрывать, и показала их крупным планом.

скрин Оля Полякова

Фото: Оля Полякова/Instagram

Восстановление после операции не помешало Маше сделать маме подарок собственными руками — испечь торт и украсить его малиной и мятой. Оля Полякова сразу решила угостить всех гостей авторским лакомством.

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Фото: Оля Полякова/Instagram

— Она до шести утра готовила своими руками торт, который принесла сюда. Сейчас все будем пробовать, — отметила артистка, поблагодарив дочь.

Свой день рождения певица отметила онлайн-марафоном, во время которого собирала средства для медиков 53 бригады медицинской роты. Задонатить мог каждый, кто хотел поздравить Олю Полякову.

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