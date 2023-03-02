Билеты на Евровидение 2023 в Ливерпуле поступят в продажу 7 марта в 14:00. Поклонники могут попасть на все девять шоу. Самые дорогие билеты обойдутся в почти 17 тыс. грн.

На какие шоу Евровидения 2023 можно купить билеты:

вечерняя генеральная репетиция 8 мая; дневная генеральная репетиция 9 мая; первый полуфинал Евровидения 9 мая; вечерняя генеральная репетиция 10 мая; дневная генеральная репетиция 11 мая; второй полуфинал Евровидения 11 мая; вечерняя генеральная репетиция 12 мая; дневной предпоказ 13 мая; гранд-финал Евровидения 13 мая.

Как можно купить билеты на Евровидение 2023

Билеты на Евровидение поступят в продажу на сайте Ticketmaster UK. Купить их можно из любой страны, однако за один раз поклонники могут приобрести билеты только на одно шоу.

Чтобы купить билет, нужно иметь учетную запись на сайте. Поэтому, чтобы не терять времени, советуем зарегистрироваться уже сейчас.

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Цены билетов на Евровидение 2023

Билеты на полуфиналы Евровидения 9 и 11 мая будут стоить от £30 до £290 (ориентировочно от 1 330 до 12 859 грн). Чтобы попасть на финал конкурса, придется заплатить больше – от £80 до £380 (ориентировочно от 3 547 до 16 850 грн).

Вместе с тем, беженцы из Украины могут попасть на Евровидение 2023 бесплатно – правительство Британии решило выделить 3 тыс. билетов.