Министерство обороны Украины существенно расширило список специальностей и профессий для женщин, которым нужно стать на воинский учет. Так, уже с 2022-го они будут обязаны явиться в военкомат.

И если для Украины такие изменения в новинку, то во многих странах военная подготовка представительницами женского пола — вполне обычная практика.

Факты ICTV собрали перечень всемирно известных женщин, которые служили в армии.

Королева Елизавета II

Будучи британской принцессой, она стала первой женщиной из королевской семьи в армии. Известно, что в 1945 году она была в рядах женских отрядов самообороны — и сделала это добровольно. Ее служба продлилась пять месяцев.

Галь Гадот

Израильская актриса и модель также служила в армии. Так, она попала под призыв, уже будучи успешной моделью. Ее пребывание в Армии обороны Израиля продлилось два года — она служила в качестве фитнес-инструктора.

Принцесса Анна

Единственная дочь Елизаветы II хотя и не проходила службу в армии, но уже награждена престижными званиями. Она — главный маршал авиации и генерал. Анна всячески помогает армии Великобритании, за что и получила уважение военачальников.

Алона Тал

Актриса, известная ролями в сериалах Сверхестественное и Шпион, также отдала долг Израилю. Она служила два года. И, по ее словам, полученный опыт помог ей играть роль персонажей со сложным характером.

Кронпринцесса Виктория

Будущая королева Швеции хотя и не служила так долго, как израильские знаменитости, но базовые навыки за полторы недели обрела. Виктория проходила обучение в Международном центре вооруженных сил Швеции. Ее младшая сестра, принцесса Мадлен, и вовсе решила связать свою жизнь с армией — сейчас она имеет звание сержанта ВДВ.

Джулия Леви-Бекен

Израильская актриса известна по съемкам в фильмах и сериалах — Чемпионка, Шпионка и Красавцы. Ее служба в ЦАХАЛ длилась два года — за этот период она получила ценный опыт, который активно использовала в роли шпионки.

Королева Маргретте II

Королева Дании имеет престижное звание — верховная главнокомандующая Вооруженными силами. 12 лет Маргретте была рекрутом женского отделения Воздушной эскадрильи. Она имеет связь с армией Великобритании, а также имеет звание майора ВВС.

Хадас Ярон

Актриса стала первой израильтянкой — лауреаткой Венецианского кинофестиваля. До этого она служила два года в армии — сразу после окончания средней школы. И хотя у нее была возможность сократить срок, она не стала пользоваться “поблажками”.

Бельгийская принцесса Елизавета

Еще одна представительница королевской семьи — дочь короля Бельгии Филиппа и королевы Матильды. Девушка еще с юных лет связала свою жизнь с военным делом — она прошла обучение в Королевской военной школе, где также выросли и ее родственники. Она — первая в очереди наследования трона Бельгии.

Орли Шошан

Израильская актриса, известная всему миру благодаря съемкам в нескольких эпизодах Звездных войн. Двухлетняя служба в армии Израиля дала ей толчок в карьере — ее мастерство владения оружием подкупило режиссеров космической саги. И хотя в фильмах она больше не появляется, сейчас Орли открыла свой веб-сайт и успешно продает собственные линии спортивной одежды и нижнего белья.

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