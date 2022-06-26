Утро 26 июня ужаснул Украину обстрелом жилых домов Киева российскими ракетами. Среди пострадавших — 7-летняя девочка, а также гражданка России, которая убежала от обстрелов РФ из Северодонецка.

На это трагическое событие обратило внимание как общество, так и звезды, которые не стали молчать о произошедшем, и призвали мир не игнорировать ситуацию.

Реакция звезд на утренний обстрел Киева — далее в материале.

Сейчас смотрят

Украинский телеведущий Григорий Решетник опубликовал видео от спасателей, которые первыми оказались на месте происшествия.

— Киев сегодня… Уже даже слова подобрать сложно. Безумная ярость, боль, сочувствие… Но в то же время вера в страну и ВСУ. Боже, храни Украину! Мы обязательно выстоим и победим! — подписал ролик Григорий.

Телеведущий Владимир Остапчук также не стал молчать, опубликовал аналогичное видео от ГСНС.

— Нелюди, орки, бомблят с*ки мирный дом, — кратко выразил свои эмоции Владимир.

Еще один телеведущий Никита Добрынин показал кадры с эвакуацией 7-летней девочки из-под завалов, а также последствия попадания ракеты в дом.

— С самого утра ракеты продолжают бить по Украине. Четыре прилета из четырнадцати ударили по мирным. Взрослые, дети… Рашисты никого не жалеют. Россия продолжает этот геноцид против Украины и украинцев, — уверяет Никита.

Анатолий Анатолич раскритиковал Регину Тодоренко, которая молчит о войне в Украине. Он опубликовал снимок с эвакуацией 7-летней девочки, пострадавшей после обстрела. На этом фоне Регина в своем Telegram канале делает опрос о детях и матерях.

Жена Анатолия Анатолича Юлия Бойко также не стала молчать. Она считает, что россиян ждет ад, как и тех, кто молчит о войне.

— Гореть вам всем в аду русские, которые умалчивают про войну. Ублюдок убивает обычных невинных людей и детей! Каждую секунду! Пока там сидите, закрыв свои сцыкливые рты. Очнитесь! Вы соучастники огромного горя, геноцида и преступления. Эта кровь и слёзы на руках каждого из вас, — эмоционально прокомментировала Юлия.

Телеведущая Татьяна Высоцкая заявила, что к таким событиям привыкнуть невозможно, даже в условиях войны.

— К этому невозможно привыкнуть. Это не может эмоционально не поражать, как бы ни настроиться и стиснуть зубы. Особенно, когда под завалами слышен крик ребенка. Особенно когда у самих есть дети. Мэр Кличко в нашем эфире сообщил, семилетнюю девочку достали, она в стабильном состоянии. Сейчас спасают ее маму, — рассказала Татьяна.

Актер и шоумен Дядя Жора отреагировал на событие, и задается вопросом как такое может происходить в 21 веке.

— Киев сегодня проснулся от взрывов. Рашисты попали в жилой дом и в детскую площадку, на месте которого сейчас огромная воронка…Эту маленькую девочку спасли, а под завалами еще остается ее мама, которую пытаются вытащить из-под плиты, и отец… не живой. Есть еще жертвы. Как это может происходить в 21 веке? Почему весь мир не может поставить на место одного х..ла, который делает геноцид? Почему должны страдать дети? Умирать мирные люди? Нет прощения рашистам за то, что они делают, — эмоционально высказался актер.

Леся Никитюк попыталась доказать россиянам, что это жилой дом, а не военный объект.

В Instagram она опубликовала фото разрушенного дома, и спросила у подписчиков из РФ, видят ли они военный объект.

Наталия Могилевская не стала скрывать своих эмоций, ведь россияне бомбят ее родной город.

— Бомбят мой родной Киев! От бессилия и своих поражений на фронте они издеваются над нами. Я уверена, что это агония. Сочувствую, мои родные. Держимся! Если я буду нужна – я всегда рядом, — заявила Могилевская.

Ведущая Марина Леончук раскритиковала действия России, и заявила, что страдает не только Киев, но и другие города Украины.

— 26 июня. Киев. Утро. Взрывы в центре столицы Украины — и это утро или день или ночь каждого украинца, потому что сегодня Киев, вчера Сарны, Харьков, Николаев, Лисичанск, позавчера Сумы и так непрерывно, в каждом городе или селе, которые обстреливают ракетами российские военные преступники. Для них чрезвычайно опасные объекты – это детские сады или дома, где спят целые семьи, родители с детьми, больницы и школы, — считает Марина.

Певица Alyona Alyona также раскритиковала и Беларусь, а также призвала Европу отреагировать на эту трагедию.

— Какую? Скажите мне, какую угрозу представляла эта девочка, ее мама (кстати, гражданка России) и папа, живя в обычном многоэтажном доме, для России? Или для Белоруссии? Жилые дома в приграничных городах, бабушкины дома, огороды, сараны со скотом… Всегда искала что-то хорошее там, где его, к сожалению, нет. Если Беларусь и живет, то где-то за границей и с 2020 года. Где же это воспетое партизанское движение? Затих, замер и молча смотрит. Позор! — считает певица.

Телеведущая Лидия Таран в комментариях под публикацией Евгении Цветанской рассказала, что ракета попала в ее дом.

Телеведущая Маша Ефросинина считает, что так подло обстрелять жилой дом в воскресенье, когда люди спят — типичный стиль россиян.