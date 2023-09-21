Музыкант и защитник Виталий Козловский обнародовал новые фото с фронта. На них он показал сожженные российские авто.

В Instagram-stories Виталий обнародовал серию снимков, которыми решил напомнить поклонникам о себе. На фото он позирует в форме на фоне российского сожженного железа.

— Оставлю это фото здесь, чтобы вы вспомнили обо мне. Несмотря ни на что, не забывайте улыбаться, — написал на фото Козловский.

Гора российского железа: Козловский поделился новыми фото с фронта / 2 изображения

Ранее мы писали о том, что Виталий Козловский прошел посвящение в артиллеристы. Он показал видео, на котором осуществляет выстрел из 122-мм системы Д-30.

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После его побратимы совершили ряд традиций — дали ему понюхать запах газов от отстрелянного снаряда, обмазали лицо нагаром из гильзы, а затем и вовсе ударили ею по пятой точке артиста.