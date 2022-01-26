Несмотря на множество негативных новостей в информационном пространстве и угрозу вторжения РФ в Украину, пользователи сети продолжают разряжать обстановку шутками.

Факты ICTV решили собрать подборку мемов о военно-политической ситуации в стране.

Одним из самых популярных стал мем, который обнародовали на официальном аккаунте Украины в Twitter.

На картинке можно увидеть виды головной боли, вызванные различными факторами: мигренью, повышенным давлением и стрессом. Однако самую сильную головную боль вызывает жизнь рядом с Россией.

Журналист Ростислав Крамар поделился изображением о событиях в Европе и как на них реагируют другие страны.

Также в сети можно найти много мемов о поддержке Украины другими государствами, российских СМИ и панике вокруг.

— Хельсинки.

– Род занятий? (созвучно со словом “оккупация”?)

– Нет, просто в гости.

Напомним, что угроза вторжения России в Украину возникла с конца октября. Тогда РФ начала стягивать войска к украинским границам.

Ситуация у восточной украинской границы вызывает беспокойство среди чиновников США и стран Европы. По словам министра обороны Алексея Резникова, в случае открытой атаки украинское войско готово дать отпор, а международные партнеры обещают помочь с вооружением.

В то же время украинские политики надеются, что международное сообщество сможет дожать Путина и российский президент успокоится.