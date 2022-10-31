Уже сегодня, в ночь с 31 октября на 1 ноября празднуют Хэллоуин, который окутан мистикой. Зарубежные селебрити обожают этот праздник, поэтому устраивают в честь него вечеринки. Например, американский миллиардер Илон Маск арендовал замок Бран в Румынии, куда пригласил много звезд.

Приглашение на вечеринку в замок Дракулы получили — актрисы Анджелина Джоли и Джулия Сандстрем, соучредитель PayPal Питер Тиль, соучредители Google Сергей Брин и Ларри Пейдж и другие не менее известные личности. Об этом сообщает телеканал Stirileprotv.

Все приглашенные будут проживать в гостевом доме в Бране. Более того, на частной территории было запрошено разрешение на посадку нескольких частных вертолетов.

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В этом районе состоится частная вечеринка с участием сотен гостей, голливудских звезд, а также нескольких миллиардеров и бизнесменов. Очевидно, будет весело и горячо.

Стоит отметить, что в Украине тоже празднуют Хэллоуин. Хоть этот праздник пришел в нашу страну относительно недавно, он успел прижиться.

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