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Голливудские звезды и миллиардеры: Илон Маск закатит вечеринку в замке Дракулы в честь Хэллоуина

31 октября 2022, 15:59
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Илон Маск
Источник: Getty Images

Уже сегодня, в ночь с 31 октября на 1 ноября празднуют Хэллоуин, который окутан мистикой. Зарубежные селебрити обожают этот праздник, поэтому устраивают в честь него вечеринки. Например, американский миллиардер Илон Маск арендовал замок Бран в Румынии, куда пригласил много звезд.

Приглашение на вечеринку в замок Дракулы получили — актрисы Анджелина Джоли и Джулия Сандстрем, соучредитель PayPal Питер Тиль, соучредители Google Сергей Брин и Ларри Пейдж и другие не менее известные личности. Об этом сообщает телеканал Stirileprotv.

Все приглашенные будут проживать в гостевом доме в Бране. Более того, на частной территории было запрошено разрешение на посадку нескольких частных вертолетов.

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В этом районе состоится частная вечеринка с участием сотен гостей, голливудских звезд, а также нескольких миллиардеров и бизнесменов. Очевидно, будет весело и горячо.

Стоит отметить, что в Украине тоже празднуют Хэллоуин. Хоть этот праздник пришел в нашу страну относительно недавно, он успел прижиться.

Как возник праздник смерти и его главные традиции — читайте на Фактах ICTV.

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Теги
Илон Маск Анджелина Джоли Хэллоуин
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