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Go-A открыли финал отбора на Евровидение

12 февраля 2022, 18:40
Карина Зуева редактор розділу Lifestyle
Go-A открыли финал отбора на Евровидение

Украинская группа Go-A, которая представляла Украину на Евровидение 2021, открыла финал отбора на Евровидение 2022.

Музыкальный коллектив исполнил песню Шум, с которой выступал на международном песенном конкурсе. Go-A не стали повторять полностью свой номер, так, солистка Екатерина Павленко предстала в новом образе — с откровенным декольте. Верх ее платья украшали вороны.

Зрители шумно приняли Go-A. Пользователи сети также отреагировали положительно.

Напомним, сегодня, 12 февраля, проходит финал отбора на Евровидение 2022 от Украины. Онлайн-трансляцию финала отбора смотрите на Фактах ICTV.

За право представлять Украину на Евровидении 2022 борются восемь участников.

Порядок выступления финалистов отбора на Евровидение:

  1. группа Cloudless;
  2. Michael Soul;
  3. группа Our Atlantic;
  4. Barleben;
  5. группа Kalush Orchestra;
  6. Roxolana;
  7. Wellboy;
  8. Алина Паш.

Все песни финалистов нацотбора на Евровидение 2022 — слушайте на Фактах ICTV.

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Теги
Go-A , Евровидение
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