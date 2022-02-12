Украинская группа Go-A, которая представляла Украину на Евровидение 2021, открыла финал отбора на Евровидение 2022.

Музыкальный коллектив исполнил песню Шум, с которой выступал на международном песенном конкурсе. Go-A не стали повторять полностью свой номер, так, солистка Екатерина Павленко предстала в новом образе — с откровенным декольте. Верх ее платья украшали вороны.

Зрители шумно приняли Go-A. Пользователи сети также отреагировали положительно.

Напомним, сегодня, 12 февраля, проходит финал отбора на Евровидение 2022 от Украины. Онлайн-трансляцию финала отбора смотрите на Фактах ICTV.

За право представлять Украину на Евровидении 2022 борются восемь участников.

Порядок выступления финалистов отбора на Евровидение:

группа Cloudless; Michael Soul; группа Our Atlantic; Barleben; группа Kalush Orchestra; Roxolana; Wellboy; Алина Паш.

Все песни финалистов нацотбора на Евровидение 2022 — слушайте на Фактах ICTV.