Удивила судей и зрителей шоу Україна має талант в пятом выпуске эквилибристка Богдана Ткаченко.

Богдана поразила своей гибкостью и заворожила всех, кто на нее смотрел. Кроме того, после выступления Ткаченко установила новый мировой рекорд — подняла с пола 15 яблок за минуту. Предыдущий рекорд принадлежал сестрам Росс. Последние 70 лет его никто не решался повторить.

Когда Богдане было всего полтора месяца, врачи поставили ей диагноз — гипермобильность суставов. Ее мама испугалась, поскольку думала, что это патология. Но потом узнала, что если направить диагноз в нужное русло, то это может сыграть ребенку на пользу.

В четыре года Богдана попала в цирковую студию, сейчас она рекордсменка.

Ранее мы писали, что в пятом выпуске Україна має талант слесарь-автомеханик установил новый мировой рекорд. Мужчина жонглировал горящей 50-киллограммовой гирей с завязанными глазами.

Напомним, что премьера нового сезона легендарного шоу Україна має талант состоялась 23 октября. Судьями проекта являются ведущий Сергей Притула, актриса Ксения Мишина и хореограф Женя Кот.

Каждый эфир в составе звездного жюри появляется еще один судья. В пятом выпуске дополнительное судейское кресло занял олимпийский чемпион Жан Беленюк.