Певец Влад Дарвин высказался о предательстве украинского режиссера Тараса Голубкова.

Признается, ему жаль, что так произошло, поскольку считал Голубкова перспективным режиссером для нашей страны.

— Он такую динамику показывал. Снял столько стоящих робот для Украины. Его поступок, конечно, это не просто предательство, это криминальное дело. Он обманным путем пересек границу, обманул государство, Минкульт. Это хуже, чем Ани Лорак и Регина Тодоренко, — подчеркнул Дарвин.

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Напомним, около недели назад стало известно, что Тарас Голубков обманом выехал в Россию, где снял клип для поддерживающей войну в Украине Клавы Коки.

Режиссер выехал за пределы Украины, воспользовавшись своим статусом и сказав, что ему нужно это для съемок документального фильма о полномасштабной войне.

После того, как появились кадры Голубкова на съемочной площадке клипа для артистки страны-агрессора, режиссер закрыл свои соцсети. А выезд для украинских звезд, которые действительно выезжали за границу для помощи Украине, оказался под угрозой.

Фото: Влад Дарвин