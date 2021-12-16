Близятся праздники, а с ними и новогодние подарки. ICTV также не медлит с сюрпризом для зрителей – к новогодним праздникам канал готовит фильм ДВРЗ. Операция Новый год.

На днях ICTV завершил снимать новогодний фильм с героями сериала Участковый с ДВРЗ о приключениях полицейских отдаленного столичного района. В новогодней истории участковые Сергей Бондарь (Вячеслав Довженко) и Петр Дзюба (Виталий Иванченко) снова будут работать вместе, однако в этот раз покинут свой привычный округ и приступят к распутыванию масштабной аферы в столичном торговом центре.

Героям придется не только спасти ТРЦ Грача (Роман Мацюта) от банды налетчиков, но и помочь вернуть магию Нового года.

— Гирлянды повсюду, елки, преступники в костюмах Дедов Морозов, магия любви в воздухе и сердцах всех героев, даже тех, что раньше о любви и не думали, – здесь целый праздничный набор для новогоднего настроения. А еще история интересна тем, что в ней появятся не только Сереня и Петюня, но и герои всех сезонов сериала. Надеюсь, что зритель зарядится позитивом от такой компашки и с восторгом будет смотреть фильм, – комментирует Виталий Иванченко.

Снимали фильм в Киеве и его окрестностях. Основной локацией стал столичный торгово-развлекательный центр Respublika Park — один из крупнейших в Европе.

Крайнюю сцену фильма разыграли посреди Контрактовой площади. Там построили настоящую елочную ярмарку, установили праздничную иллюминацию и собрали почти всех актеров.

Сейчас канал занимается постпродакшеном украиноязычного фильма, чтобы показать его к зимним праздникам.