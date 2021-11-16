Главные герои первых двух частей Охотников за привидениями рассказали, что думают о новом фильме Охотники за привидениями: Наследники. Билл Мюррей, Дэн Эйкройд и Эрни Хадсон считают, что режиссер написал отличный сценарий для достойного продолжения истории.

Эти актеры вместе сыграли в оригинальной дилогии 80-х Охотники за привидениями и Охотники за привидениями II, спасая мир от нашествия привидений и прочей нечисти. Тогда обе картины тепло приняли как многомиллионная публика, так и критики. После успеха, на ТВ появились мультсериалы, а в 2016 году на экранах кинотеатров показали римейк от Sony, но с женскими персонажами в главной роли.

— Джейсон Райтман написал отличный сценарий — он полон души и передает всю атмосферу и стиль первых частей. Мы просто прочитали его и подумали — Сейчас подходящее время, — рассказал Эйкройд.

Знаменитый актер Билл Мюррей также рассказал свое мнение о режиссере новой картины.

— Джейсон — сын первого режиссера Охотников за привидениями, Айвена Рейтмана. У него был свой подход, потому что он вырос на этом фильме, хотя он был занозой в заднице во время съемок первых двух картин, — продолжил Мюррей.

Напомним, что премьера нового фильма Охотники за привидениями: Наследники состоится в Украине 18 ноября, и история расскажет о подростках, которым придется продолжить опасное дело их дедушки.