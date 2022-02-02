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Гений жив, пока живет его музыка: звезды вспоминают Кузьму Скрябина

2 февраля 2022, 10:47
Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
Гений жив, пока живет его музыка: звезды вспоминают Кузьму Скрябина

Ровно семь лет назад мир потрясла трагическая новость о смерти украинского артиста Кузьмы Скрябина.

Страшная автокатастрофа забрала выдающегося музыканта, однако он по-прежнему живет в сердцах миллионов поклонников, а его песни с годами не теряют популярности. Сегодня, 2 февраля, память Кузьмы Скрябина публично чтят украинские звезды.

Радиоведущая Юлия Карпова в сториз на личной странице в Instagram опубликовала фото с Кузьмой и поделилась воспоминаниями, связанными с артистом.

– Каждая новая встреча была душевнее предыдущей. Юльчик, маленькая! — кричал каждый раз и обнимал изо всех сил. Встречались на “часик” и выпадали из жизни на пол дня. Я ни разу не силач и держаться не умею, когда теряю своих людей. Упорно берегу твое “буду четко вовремя” в телефоне и так четко помню соленый привкус сорванного в кровь голоса. 7 лет как помню. Я так за Тобой, – написала Юлия.

Ведущий Слава Демин обнародовал серию фото с Кузьмой и признался, что всегда смеется, вспоминая музыканта.

– Чувак! 7 лет без тебя! Но если тебя помнят, значит ты жив! Когда вспоминаю тебя, то всегда ржу. Особенно из песен с матом, которые ты ставил у себя дома, – написал Демин.

Также Слава Демин опубликовала фрагмент одного из последних интервью артиста.

– Это было всегда ржачно! А потом 02.02.2015, – написал ведущий.

Группа Антитіла в память о Кузьме опубликовала видео с концерта, на котором Тарас Тополя в унисон с поклонниками исполняет песню Люди як кораблі.

– Гений живет, пока живет его музыка. Нам за честь нести творчество Андрея сквозь года, — написали участники группы Антитіла.

Участники группы Скрябин поделились серией фото с Андреем Кузьменко, а также анонсировали концерт памяти.

— Уже 7 лет группа Скрябин гастролирует без Андрея, но на этих концертах Скрябин звучит так же убедительно, как и при Кузьме, ведь Скрябин – это его песни, — добавили они.

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