Вокруг конкурса красоты Мисс Вселенная разгорелся скандал — шесть участниц в Индонезии обвинили организаторов в сексуальных домогательствах. В полицию были поданы заявления, и местные правоохранительные органы планируют начать расследование.

Так, конкурс в Индонезии проходил с 29 июля по 3 августа — участницы признались, что организаторы заставляли их раздеваться до белья, чтобы проверить тело. Модели добавили, что их заставляли оголяться в присутствии более 20 человек — почти все были мужчинами. Также девушек фотографировали топлес. Местный адвокат Меллиса Ангграени, которая представляет заявителей, уверенна, что в этих процедурах не было необходимости.

Одна из участниц Мисс Вселенная заявила, что ее заставляли позировать в откровенных позах, и раскрывать ноги.

Инцидент вызвал настоящий ажиотаж — на скандал обратило внимание и международное представительство конкурса Мисс Вселенная — там заявили, что будут следить за ситуацией и проведут свои расследования.

Впрочем, судьбы некоторых девушек складываются хорошо после участия в конкурсе. К примеру, Мисс Украина Вселенная 2022 Виктория Апанасенко вышла замуж. Это случилось еще весной этого года, и девушка скрывала этот факт, а затем показала трогательные снимки.