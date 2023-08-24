Полномасштабная война в Украине повлияла на каждого гражданина нашей страны. Мы изменились не только внутренне, но и внешне. Постоянные стрессы, переживания и действия страны-агрессора дают о себе знать, и зачастую не наилучшим образом.

Ко Дню Независимости Факты ICTV решили составить подборку из людей, на плечи которых после 24 февраля 2022 года легла необходимость принимать тяжелые и важные решения.

Как изменились президент Владимир Зеленский, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник ГУР Кирилл Буданов и министр обороны Украины Алексей Резников за 1,5 года войны — фото до и после.

Владимир Зеленский

На первом фото — президент поздравляет украинцев с Новым годом 2022. Он улыбчив, с блестящими глазами, полными веры в лучшее. На втором кадре глава Украины запечатлен во время рабочей поездка в Херсонскую, Николаевскую и Днепропетровскую области в июне 2023 года.

За последние 1,5 года у Зеленского сотни таких поездок, помимо которых есть и другие важные дела.

Валерий Залужный

На фото слева Валерий с женой — улыбчивый, легкий, счастливый. На втором кадре главнокомандующий ВСУ серьезный, сконцентрированный, усташий, однако наверняка думает о том, как победить противника.

Кирилл Буданов

На первом кадре начальник ГУР Кирилл Буданов запечатлен практически в начале полномасштабной войны, на втором — в апреле 2023 года.

Алексей Резников

Улыбчивый, влюбленный, счастливый — именно такого министра обороны Украины мы можем увидеть на фото слева, на котором он запечатлен со своей женой, телеведущей Юлией Зорий. Сейчас же у него серьезный и сконцентрированный вид.

Стоит отметить, что действительно на лицах украинцев сейчас не так часто можно увидеть улыбки, а в глазах заметить блеск, однако у нас есть самое важное — вера в наших защитников и сплоченность, во время которой каждый на своем пути делает то, что помогает приблизить победу Украины.