Украинский музыкальный дуэт Tember Blanche — одни из возможных претендентов на представителя Украины на Евровидении 2023.

17 декабря 2022 года состоится первый финал Нацотбора на Евровидение 2023, где Tember Blanche выступит с песней Я вдома.

Дуэт Tember Blanche: что известно

Это украинский музыкальный инди-поп-дуэт, основанный в 2020 году в Киеве.

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Tember Blanche состоит из вокалистки и автора песен Александры Ганапольской и гитариста и саундпродюсера Владислава Лагоды.

Александра родилась в Житомире и с детства интересовалась музыкой. После школы поступила в Институт журналистики Национального университета им. Тараса Шевченко и успешно закончила его в 2022 году.

В июле 2019 году Александра встретила Владислава, когда парень играл на гитаре. Девушка попросила спеть. Так они познакомились, а в сентябре начали встречаться. Со временем решили создать дуэт, так и появился Tember Blanche.

Интересно, что название музыкального дуэта можно трактовать как Белый сентябрь. Tember — часть слова от september (с англ. сентябрь), то есть месяц, в котором пара начала строить отношения, а Blanche (с франц. белый) — название любимого пива пары.

Первой песней дуэта стала композиция Прятки, которая вышла в свет в октябре 2020 года.

В феврале 2021 года солистка Tember Blanche стала участницей конкурса Голос страны, попав в команду Монатика. Однако Александра выбыла на этапе боев.

Впоследствии дуэт выпустил песни Как день подвинет ночь (современная интерпретация известной колядки Щедрик), Пролог и В мир без призраков.

Пятый трек дуэта Вечорниці стал очень популярным среди молодежи и начал распространяться в соцсетях.

В 2021 году трек дуэта Вечерницы заполонил TikTok и приобрел огромную популярность. Самые популярные видео под эту песню насобирали до 2 млн просмотров. Кроме того, с Вечорницями дуэт получил 1-е место в чарте Local Pulse Kyiv на Spotify и 13-е место среди топ-100 песен в Украине за 2022 год на Apple Music.

Впоследствии группа Tember Blanche и Kalush записали дуэт, поэтому композиция Вечорниці получила новое название и звучание, а клип Калуські вечорниці получил более 10 млн просмотров и попал в тренды YouTube.

И вот в 2022 году Tember Blanche решил участвовать в национальном отборе на Евровидение 2023 и прошел в первый финал.

Песня Tember Blanche

Группа попала в финал Нацотбора 2023 с песней Я вдома.

Именно с этой композицией Tember Blanche выступит в первом полуфинале национального отбора под номером 7.

Текст песни Я вдома

Я вдома,

Коли сміливо накриває втома.

Я вдома,

Коли ця вулиця мені знайома.

Я вдома,

Коли сміливо накриває втома.

Я-яа! Я-яа! Яяа..

Маю одне не прочитане “Я люблю тебе!”

Заплющу очі видумаю що на стелі жде,

Здається в мене залежність від лампових речей.

Не ся’є жодна так ясно, як блиск твої очей..

Мг-м-м!

Я вдома,

Коли сміливо накриває втома.

Я вдома,

Коли ця вулиця мені знайома.

Я вдома,

Коли сміливо накриває втома.

Я-яа! Я-яа! Яяа..

Я бачу слід, і мені боляче,

Та я нічого не боюсь.

Спираюсь тихо на твоє плече,

І за блакить твою борюсь.

Сонце цілує верхівки дерев,

Вмикаю телефон там втоє “смс”

Чи готовий? Ну коли ти прийдеш?

Я відчуваю вже що я..

Я вдома,

Коли сміливо накриває втома.

Я вдома,

Коли ця вулиця мені знайома.

Я вдома,

Коли сміливо накриває втома.

Я-яа! Я-яа! Яяа..

Моє сонце не бачило, що ти для мене значиш,

Що ти для мене значиш, значиш ти.

Моє сонце не бачило, що я для тебе значу,

Що я для тебе значу, значу я!

Я вдома,

Коли сміливо накриває втома. (Коли сміливо накриває..)

Я вдома,

Коли ця вулиця мені знайома. (Коли ця вулиця мені..)

Я вдома,

Коли сміливо накриває втома. (Коли-коли-коли-коли-коли!)

Я-яа! Я-яа! Я-яа..

Я-яа! Я-яа! Я-яа..