Стриминговый сервис Netflix обнародовал последние серии финальной части сериала Бумажный дом.
В новых эпизодах зрители смогут увидеть, чем закончилось ограбление центрального банка Испании и какая судьба ждет главных героев сериала.
Следует отметить, что первые пять серий 5 сезона стали доступны еще 3 сентября. Netflix решил заинтриговать зрителей, сделав паузу посреди сезона.
Финальные серии Бумажного дома:
- 6 серия – выхлопные клапаны (Válvulas de Escape);
- 7 серия – Иллюзионная наука (Ciencia Ilusionada);
- 8 серия – Теория элегантности (La teoría de La elegancia);
- 9 серия – О чем говорят в постели (Lo Que Se Habla En La Cama);
- 10 серия – Семейная традиция (Una Tradición Familiar).
В съемках пятого сезона Бумажного дома принимали участие всем любимые актеры – Альваро Морте, Урсула Корберо, Фернандо Кайо, Найва Нимру Итциар Итун, Педро Алонсо, Мигель Эрран, Хайме Лоренте, Энрике Арсе, Эстер Асебо и другие.
Напомним, что Бумажный дом – это криминальный испанский сериал, премьера которого состоялась в 2017 году.
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