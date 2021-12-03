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Финал ограбления: Netflix обнародовал последние серии Бумажного дома

3 декабря 2021, 18:57
Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
Финал ограбления: Netflix обнародовал последние серии Бумажного дома

Стриминговый сервис Netflix обнародовал последние серии финальной части сериала Бумажный дом.

В новых эпизодах зрители смогут увидеть, чем закончилось ограбление центрального банка Испании и какая судьба ждет главных героев сериала.

Следует отметить, что первые пять серий 5 сезона стали доступны еще 3 сентября. Netflix решил заинтриговать зрителей, сделав паузу посреди сезона.

Финальные серии Бумажного дома:

  • 6 серия – выхлопные клапаны (Válvulas de Escape);
  • 7 серия – Иллюзионная наука (Ciencia Ilusionada);
  • 8 серия – Теория элегантности (La teoría de La elegancia);
  • 9 серия – О чем говорят в постели (Lo Que Se Habla En La Cama);
  • 10 серия – Семейная традиция (Una Tradición Familiar).

В съемках пятого сезона Бумажного дома принимали участие всем любимые актеры – Альваро Морте, Урсула Корберо, Фернандо Кайо, Найва Нимру Итциар Итун, Педро Алонсо, Мигель Эрран, Хайме Лоренте, Энрике Арсе, Эстер Асебо и другие.

Напомним, что Бумажный дом – это криминальный испанский сериал, премьера которого состоялась в 2017 году.

Загадочный Профессор собрал банду, чтобы воплотить давнюю мечту отца — напечатать в Королевском монетном дворе Испании €2,4 млрд. Отличительные черты бандитов: красные комбинезоны, маски Сальвадора Дали и позывные имена – Токио, Рио, Берлин, Найроби, Денвер, Москва, и Хельсинки.

По данным IMDb, в 2020 году фильм занял второе место в рейтинге сериалов среди пользователей сайта.

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