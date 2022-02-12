Уже сегодня, 12 февраля, состоится финал национального отбора на Евровидение 2022. Победителя будут выбирать судьи и зрители, поэтому все желающие смогут проголосовать за своего фаворита.

Согласно правилам линии для голосования откроются после выступлений всех артистов.

Для того, чтобы поддержать понравившегося исполнителя, вы сможете отправить СМС с кодом участника на номер 7576. Стоимость СМС составляет — 5,31 грн, а код участника – это его порядковый номер выступления:

группа Cloudless Michael Soul группа Our Atlantic Barleben группа Kalush Orchestra Roxolana Wellboy Алина Паш

Все, кто пришлет сообщение, получит подтверждение о зачислении голоса. Следует отметить, что проголосовать за одного участника с одного номера можно только раз.

Результаты голосования зрителей будут прилагаться к результатам голосования судей – они будут ставить баллы от 1 до 8. После этого сформируется рейтинговая таблица, по итогам которой определяется победитель национального отбора.

Если два или более участников наберут одинаковое количество баллов, то преимущество будет иметь тот, кто получил большее количество баллов от зрителей.

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Напомним, что ведущими вечера будут Маша Ефросинина (главная сцена) и Тимур Мирошниченко (бекстейдж).

В состав жюри вошли певица и представительница Украины на Евровидении 2006 Тина Кароль, победительница Евровидения 2016 Джамала и член правления ПАО НСТУ Ярослав Лодыгин.