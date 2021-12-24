В пятницу, 24 декабря, на телеканале СТБ завершился финал 11-го сезона легендарного кулинарного шоу МастерШеф. Кулинары-любители упорно сражались за победу. Участники МастерШеф в ходе кулинарных испытаний проявили себя ответственными стратегами.
Все соперники улучшили свои навыки и научились многим уловкам на кухне, однако для этого они прошли трудный путь. Самое интересное из финала 11 сезона МастерШеф – далее в материале Фактов ICTV.
В шаге от финала
Четверку сильнейших участников МастерШеф ждало испытание, после которого один человек покинул проект в шаге от финала. Каждый приготовил три блюда в одной из концепций.
Они выбрали тематику вслепую – фьюжн, рыбные блюда трех континентов, кухня народов Скандинавии, вегетарианская, новейшая украинская, новое, хорошо забытое старое, французская классика и другие.
Один из участников должен был готовить в концепции сложное из простого, однако он не смог придумать вкусные блюда. По этой причине Евгений Лобанов покинул шоу перед финалом 11-го сезона МастерШеф.
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Победа и звание лучшего кулинара
Тройка лидеров проделала трудный путь в легендарном кулинарном проекте МастерШеф, чтобы стать одними из лучших участников. В финале шоу они получили последний шанс доказать свой талант и исключительность.
За победу сражались Владислав, Светлана и Богдан. Согласно правилам МастерШеф, участники суперфинала готовили закуску, основное блюдо и десерт за 2,5 часа.
Владислав приготовил блюда из концепции душевной кухни. Каждое из них сделано из ингредиентов, сыгравших определенную роль в его жизни.
Судьям не хватило кислинки в голландской устрице во фреше с помело и тремя соусами, которые Владислав подал первым. Он приготовил также пюре из топинамбура, каре ягненка в маринаде из французской горчицы и егермейстера, однако кость не была зачищена.
Светлана готовила по концепции новой украинской кухни. Она подала кабачковые оладьи с соусом песто и карамелизированными лисичками на закуску.
По словам легендарного шеф-повара Эктора Хименеса-Браво, в ней не было ничего украинского и аутентичного, однако в целом блюдо понравилось судьям. Светлана подала также треску с амарантом на травах и двумя соусами из тыквы, однако блюдо совсем не соответствовало концепции, а рыба оказалась сухой.
Богдан готовил в концепции путешествий и еды возле океана. На закуску он подал пате из копченой скумбрии с крем-сыром и сливовым хреном. Блюдо понравилось судьям.
Также он приготовил треску, маринованную в тамаринде. Богдан подал блюдо из брокколи и двумя соусами, а его вкус высоко оценили профессиональные судьи.
К тому же он сделал десерт в форме медузы из яблочного мусса с крамблом и голубиной, вкус которого перекрыл все недостатки.
По решению судей, Богдан Шиканкарев одержал победу в финале 11-го сезона легендарного кулинарного шоу МастерШеф.