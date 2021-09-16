Американский концерн по производству фильмов и сериалов Warner Bros. переснимет легендарную киноленту Телохранитель, в главных ролях которой сыграли Уитни Хьюстон и Кевин Костнер.

Фильм Телохранитель был выпущен в 1992 году, и вот спустя более 28 лет его решили переиздать. Кто из актеров снимется в киноленте — пока что неизвестно.

Сценаристом стал американский драматург Мэтью Лопес. А вот Лоуренс Кэздан, который создал сценарий оригинальной киноленты, будет сопродюсером ремейка. К нему присоединятся Дэн Лин и Джонатан Эйрих, которые работали над переизданием фильма Алладин 2019 года.

Точная дата выхода ремейка — неизвестна.

Телохранитель 1992 года собрал более $400 млн в прокате по всему миру, а саундтрек к нему, который исполнила Уитни Хьюстон — вошел в перечень 50 самых продаваемых музыкальных альбомов XX века.

В сюжете оригинальной киноленты телохранитель, который уходит из службы безопасности 40-го президента США Рональда Рейгана и устраивается на работу к актрисе и певице, чтобы ее охранять. Впоследствии между ними зарождаются романтические отношения.

Роль певицы и актрисы сыграла Уитни Хьюстон, а роль телохранителя — Кевин Костнер.