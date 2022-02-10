Украинская певица Ирина Федишин показала, как отдыхает вместе с семьей на Мальдивах.

На личной странице в Instagram звезда обнародовала видео, на котором позирует в купальнике. В ролике можно увидеть, как певица бежит к Индийскому океану, плавает, а потом сидит на берегу. Видео сопровождается песней Федишин Я хочу на Мальдіви.

Ирина призналась, что долго мечтала об отдыхе именно на этом курорте.

– Ура!!! Мальдивы! Мечты сбываются! Теперь в песне немного изменятся слова: Я хочу еще раз на Мальдивы! – подписала ролик певица.

Федишин поделилась, что их вилла расположена прямо на берегу океана.

– Начинаем наш отдых. Отдыхаем не сами, скоро вам все покажу! Здесь просто невероятная красота. Живем на берегу океана, – рассказала звезда.

Не так давно Ирина Федишин сорвалась с бугельного подъемника во время отдыха в Карпатах. Инцидент произошел на горе Тростян, куда можно подняться только на подъемнике. Федишин вместе с сыном Юрием сорвались с него и упали в снег.

У них отстегнулись лыжи, поэтому идти было очень тяжело. Однако Ирине все же удалось добраться до лыжной трассы и спуститься вниз.