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Кино и сериалы

Фанаты звездных войн заждались: 3 сезон Мандалорца – дата выхода

17 марта 2023, 18:54
Анна Голишевская Редактор сайта
Мандалорець

Мандалорец – это научно-фантастический сериал. Он уже успел покорить зрителей со всего мира. Дин Джарин и Грогу уже вернулись на телеэкраны.

Мандалорец 3 сезон: дата выхода и о чем новый сезон – читайте в материале Фактов.

Мандалорец 3 сезон: дата выхода 

Премьера третьего сезона Мандалорец состоялась 1-го марта. Сиквел разделили на восемь эпизодов. Хронометраж серии составляет от 40 до 50-и минут. Новые эпизоды выходят каждую неделю до середины весны.

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Расписание серий Мандалорец 3 сезон:

  • 1 серия — 1 марта;
  • 2 серия — 8 марта;
  • 3 серия — 15 марта;
  • 4 серия — 22 марта;
  • 5 серия — 29 марта;
  • 6 серия — 5 апреля;
  • 7 серия — 12 апреля;
  • 8 серия — 19 апреля.

Мандалорец 3 сезон: о чем он

Как известно, сюжет Мандалорца не связан классической трилогией Star Wars. Поэтому смотреть сериал можно даже без знания оригинала. Главный герой Мандалорца – одинокий охотник за головами Дин Джарин. Судьба сводит его с малышом Грогу.

С этого они начинают путешествовать по галактике. В третьем сезоне Дин и Грогу вновь воссоединяются, для того, чтобы продолжить путь. Теперь их маршрут будет лежать к планете Мандалор.

Помимо знакомых персонажей фанаты уже успели увидеть новых героев. Грогу и Джарин встретят в 3 сезоне былых союзников, наживут врагов и будут путешествовать сквозь гиперпространство. А еще они станут намного способнее.

Где смотреть Мандалорец 3 сезон

Премьера 3 сезона Мандалорца состоялась на Disney +. Онлайн-кинотеатр принадлежит корпорации The Walt Disney Company. Сервис транслирует новинки от крупных студий, включая Marvel, Pixar и 20th Century Fox.

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