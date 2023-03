Вокруг Евровидения 2023 разгорается настоящий скандал – поклонники конкурса не могут купить билеты на мероприятие.

Речь идет о сайте Ticketmaster, через который можно официально приобрести документ. Во время попытки покупки пользователей “выбрасывает” из сайта, а также появляются сообщения об ошибке.

Tried for over an hour to book Eurovision tickets. Attempting to join queues which wouldn’t let you join & waiting in 4 different queues to eventually be kicked out when number 1 in queue. Complete chaos and I understand why so many are frustrated @Ticketmaster @Eurovision pic.twitter.com/hOSsng7DBC

Сейчас смотрят

— Jason Bennett (@JB_TripReports) March 7, 2023