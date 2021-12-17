Факты про швейцарские часы: какие бренды имеют самую увлекательную историю

Рейтинг наручных хронометров основан на таких критериях, как опыт компании, внедряемые технологии, используемые материалы, качество сборки и цены.

Не секрет, что многие ценители пунктуальности стремятся купить именно швейцарские модели, потому что хороший хронометр — Swiss Made. И это аксиома.

Швейцария — родина культовых часовых мануфактур, таких как Ролекс, Адемар Пьяже, Омега, Лонжин.

Специалисты бутика Имидж уверены, что швейцарские часы не стоит рассматривать только как произведение технического искусства. Это время, отраженное в дизайне, технологиях, логотипах.

Каждый производитель ведет свою историческую летопись, достойную экранизации. И каждая модель из его каталога — лишь маленькая страничка грандиозной книги жизни!

Листая каталог хронометров, внимательно изучая ассортимент, мы находим как хорошо известные, так и малознакомые названия компаний. Выбор мануфактур достаточно разнообразный, но попробуем сравнить все составляющие формулы успеха, чтобы определить топ компаний с самой интересной историей.

Высокий рейтинг — цена успеха

Сегодня даже школьник знает, что номер один на часовом рынке — фирма Rolex. Предполагаемый доход компании составляет около 8 млн швейцарских франков ежегодно. Ролекс — бесспорный лидер в категории премиальных часов.

Компания создает так называемый “тяжелый люкс” только для избранных, хотя первый свой хронометр (1905 год) Ганс Вильсдорф создал из стали достаточно простым и очень компактным.

До настоящего прорыва в виде водо- и пыленепроницаемых часов мастер шел долгих 20 лет. Так появился герметичный корпус Oyster: “устрица”, внутри которой помещался целый скрытый мир колесиков и молоточков.

В XXI веке популярный бренд — синоним роскоши и успеха. Если случается распродажа, приобрести Субмаринер или другую культовую модель с коронкой-логотипом можно недорого.

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Омега производит почти вполовину меньше часов, чем Ролекс, но от этого статус гиганта Swatch Group не слабеет.

Выпускать часы (изначально компания ориентировалась только на мужской сектор) Omega начала в 1848 году, но большой прорыв случился только в 1932 году: когда мануфактура удостоилась почетного звания официального хронометриста Олимпиады.

Пришло время, когда каждая страна на карте мира узнала, что Омега (как предмет экипировки астронавта) побывала в космосе в рамках первой высадки человека на Луну.

Новые стандарты прочности, точности и производительности установила модель Master Chronometer, не подвластная магнитным полям. Хочешь отличаться — носи Омега, уверены фанаты бренда. И правы.

Что может быть лучше, чем хороший механический хронометр? Аксессуар, сочетающий в себе и часы, и ювелирное украшение.

Королевский ювелир, как называли при жизни Картье, достиг невероятных успехов, создавая высокотехнологичные приборы из золота, платины и драгоценных камней.

В наши дни в коллекцию Дома Cartier, созданного еще в 1853 году, входят и вполне доступные классические версии для повседневности, и сложные системы а-ля Haute Horlogerie.

Но чаще всего предпочитают выбирать модель, принесшую компании незабываемый успех в начале ХХ века: Танк с прямоугольным корпусом, напоминающим силуэт военной машины. Танки носил Эйнштейн и Жаклин Кеннеди.

Корпуса, похожие на иллюминаторы с круглыми объемными винтами, сочетание резко противоположных материалов. Известный швейцарский бренд Hublot вошел в рейтинг лучших благодаря смелости и стремлению к эксперименту.

Итальянец Карло Крокко, решивший создать часовую компанию в 1980-м году (когда места лидеров уже были давно разобраны), наверняка не знал, что будет комбинировать дорогой материал с очень дешевым: золото с каучуком.

Судя по фото сайта imidge, фактуры отлично уживаются в одном образе и дополняют друг друга.

Примечательно, что над первыми моделями марки критики откровенно насмехались. Сегодня Hublot (в частности, культовые Big Bang) носят и шейхи, и рядовые пользователи.