Скандальный актер Эзра Миллер, известный по роли Флэша в супергеройских фильмах, считает себя богом, и даже завел себе гарем. Об этом сообщают знакомые звезды.

Один из инсайдеров заявил, что Миллер считает себя мессией. Его задача жениться на 18-летней эко-активистке по имени Токата Айрон Айз. Эти мысли ему внушил знахарь, которого актер нанял после развода родителей.

— Токата, это богиня-паучиха. Ее союз с Эзра приведет апокалипсису. Это настоящая причина, почему все против пары, — заявил источник Vanity Fair.

Мама юной активистки подтвердила, что пара считает себя богами. Она добавила, что Миллер угрожал и запугивал Токату, когда она еще была подростком. Так он хотел держать ее под своим влиянием. В ход шли также и наркотики.

Сейчас смотрят

Родители девушки пытались выдвинуть обвинения в стороны Эзры, но сами нарвались на критику — их называли трансофобами и нацистами.

Также у актера есть свой гарем, который он организовал на своей ферме. Он состоит из молодых девушек, которых он сам выбирает. Они находятся в гареме добровольно, но борются за внимание актера, хотя он их постоянно оскорбляет.

Известно, что Эрза часто меняет свое мнение относительно своего существования — он считает себя то Иисусом, то дьяволом. Миллер, как и его наставник, считают кране необходимым постоянно контактировать с людьми на вечеринках и других увеселительных мероприятиях.

Напомним, что Эзра Миллер признал наличие психических проблем, из-за чего начал проходить курс лечения. Актер извинился за свои выходки, и добавил, что у него кризис.