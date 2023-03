Эш и Пикачу уходят на пенсию: в Японии показали последний эпизод мультсериала Покемон

Японский телеканал TV Tokyo 24 марта 2023 года показал последний эпизод мультсериала Покемон.

Аниме-сериал выходил на протяжении 26 лет. Он насчитывает 25 сезонов и 1 234 эпизода.

Таким образом, культовые персонажи франшизы о покемонах Эш и Пикачу уходят на пенсию. Главный герой истории, мальчик из Палеттауна, осуществил свою мечту, став лучшим тренером покемонов всех времен и одержав победу в турнире Masters Eight на Всемирной коронационной серии.

Это также является прекрасным напоминанием того, что упорный труд и преданность мечте со временем может стать реальностью.

