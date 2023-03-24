Эш и Пикачу уходят на пенсию: в Японии показали последний эпизод мультсериала Покемон

Японский телеканал TV Tokyo 24 марта 2023 года показал последний эпизод мультсериала Покемон.

Аниме-сериал выходил на протяжении 26 лет. Он насчитывает 25 сезонов и 1 234 эпизода.

Таким образом, культовые персонажи франшизы о покемонах Эш и Пикачу уходят на пенсию. Главный герой истории, мальчик из Палеттауна, осуществил свою мечту, став лучшим тренером покемонов всех времен и одержав победу в турнире Masters Eight на Всемирной коронационной серии.

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Это также является прекрасным напоминанием того, что упорный труд и преданность мечте со временем может стать реальностью.

And that’s the conclusion of the anime. The final steps of Ash and Pikachu after 26 years! Enjoy. #anipoke #anipokespoilers pic.twitter.com/pSqtLy55XP — Braysh Gaming (@brayshgaming) March 24, 2023

На кадрах из последней серии сериала можно увидеть, как Эш и Пикачу стоят на перепутье, выбирая куда им дальше отправиться. Также в финале показали, как Джесси, Джеймс и Мяут из команды R улетают на воздушном шаре.

Хотя на этом история о покемонах не заканчивается. 14 апреля 2023 года стартует сериал Pokémon Horizons: The Series, но в нем не будет мальчика Эша, Пикачу и команды R.

Главными героями анимационного шоу станут Лико и Рой, а также их друг профессор Фриде с напарником Капитаном Пикачу.