Энтони Кидиса заметили в компании украинки Марины Мазепы

Солиста американской рок-группы Red Hot Chili Peppers Энтони Кидиса заметили в компании украинской актрисы Марины Мазепы.

Их видели вместе за обедом в четверг, 17 ноября, в одном из ресторанов Лос-Анджелеса. Там они сидели на террасе, а после отправились на прогулку.

Стоит отметить, что 25-летняя Мазепа младше 60-летнего Кидиса на 35 лет. Энтони неоднократно встречался с девушками, которые гораздо меньше его. Например, с 36-летней актрисой Хезер Кристи, которая родила музыканту сына Эверли. Сейчас мальчику 14 лет.

Сейчас смотрят

Марина Мазепа уроженка Конотопа (Сумская область), которая переехала в Голливуд и получила главную роль в фильме ужасов Нечестивые.

Также она является танцовщицей и акробаткой. Благодаря своему таланту ей удалось покорить танцевальное шоу Америки Ты думаешь, что умеешь танцевать, стать финалисткой шоу талантов В Америке есть таланты и принять участие в украинском проекте Танцуют все.