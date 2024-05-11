Энергия разрывает! Хорватия разнесла сцену Евровидения 2024 и заставила всех танцевать

Представитель Хорватии на Евровидении 2024 выступил в финале конкурса 11 мая. Певец Baby Lasagna вышел на сцену в Мальме под 23 номером и исполнил песню Rim Tim Tagi Dim.

Евровидение 2024 Хорватия — выступление Baby Lasagna в финале

На сцене Евровидения 2024 Baby Lasagna, настоящее имя которого Марко Пуришич, устроил настоящий кач. Выступление представителя Хорватии получилось громким, эффектным и ярким.

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Помимо всех спецэффектов — света, дыма, огня, на сцене была группа музыкантов и зажигательные танцы. Собственно, сама песня также танцевальная, а потому публику хорвату раскачать удалось.

К слову, согласно прогнозам букмекеров на Евровидение 2024, именно Хорватии пророчат первое место. Страна лидирует с большим отрывом от конкурентов.

Хорватия на Евровидении 2024 — реакция сети

В целом, сети нравится выступление Хорватии на Евровидении 2024. Пользователи отмечают энергию артиста, которой он зарядил весь зал.

Он разнес эту сцену! Какая энергия!

Хорватия должна гордиться им. Он оставил душу на сцене и выложился на полную.

Такое ощущение, будто его собственный концерт. Вся толпа подпевает. Как рок-звезда!

После двух полуфиналов я не вижу причин, почему бы Хорватия не победила. Здесь есть целый пакет: отличная песня, веселое выступление, вся аудитория болеет за него.

Толпа подпевает, постановка, энергия… Загреб 2025 точно, поедем в Хорватию!

Ого, это мой победитель этого года. Его энергия плюс громкая публика, которая подбадривает его — это безумие. Хорватия 2025!

Он пел для публики, в то время как 90% других пели для телевидения и камеры, и публика откликнулась. Ему не нужны миллионы эффектов или элементов постановки, ему просто нужен вайб.

Напомним, Украину на Евровидении 2024 представляют Alyona Alyona и Jerry Heil. Наши представительницы вышли на сцену конкурса под вторым номером.