Энергия разрывает! Хорватия разнесла сцену Евровидения 2024 и заставила всех танцевать

Представитель Хорватии на Евровидении 2024 выступил в финале конкурса 11 мая. Певец Baby Lasagna вышел на сцену в Мальме под 23 номером и исполнил песню Rim Tim Tagi Dim.
Евровидение 2024 Хорватия — выступление Baby Lasagna в финале
На сцене Евровидения 2024 Baby Lasagna, настоящее имя которого Марко Пуришич, устроил настоящий кач. Выступление представителя Хорватии получилось громким, эффектным и ярким.
Помимо всех спецэффектов — света, дыма, огня, на сцене была группа музыкантов и зажигательные танцы. Собственно, сама песня также танцевальная, а потому публику хорвату раскачать удалось.
К слову, согласно прогнозам букмекеров на Евровидение 2024, именно Хорватии пророчат первое место. Страна лидирует с большим отрывом от конкурентов.
Хорватия на Евровидении 2024 — реакция сети
В целом, сети нравится выступление Хорватии на Евровидении 2024. Пользователи отмечают энергию артиста, которой он зарядил весь зал.
- Он разнес эту сцену! Какая энергия!
- Хорватия должна гордиться им. Он оставил душу на сцене и выложился на полную.
- Такое ощущение, будто его собственный концерт. Вся толпа подпевает. Как рок-звезда!
- После двух полуфиналов я не вижу причин, почему бы Хорватия не победила. Здесь есть целый пакет: отличная песня, веселое выступление, вся аудитория болеет за него.
- Толпа подпевает, постановка, энергия… Загреб 2025 точно, поедем в Хорватию!
- Ого, это мой победитель этого года. Его энергия плюс громкая публика, которая подбадривает его — это безумие. Хорватия 2025!
- Он пел для публики, в то время как 90% других пели для телевидения и камеры, и публика откликнулась. Ему не нужны миллионы эффектов или элементов постановки, ему просто нужен вайб.
Напомним, Украину на Евровидении 2024 представляют Alyona Alyona и Jerry Heil. Наши представительницы вышли на сцену конкурса под вторым номером.