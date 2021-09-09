9 сентября день рождения у Ивана Котляревского — писателя, основоположника современной украинской литературы. Он внес огромный вклад в развитие нашей литературы, а строки из Энеиды о проворном парне и сучьей дочке Юноне знают даже очень далекие от литературы люди.

Однако жизнь Котляревского была наполнена не только искусством, но и общественной деятельностью. Факты ICTV собрали интересные факты о писателе и создали тест, который поможет проверить, настолько хорошо вы знакомы с его биографией и творчеством.

Родился Иван Котляревский 252 года назад — 9 сентября 1769 года в Полтаве, которая тогда была частью Российской империи. Однако это не помешало ему нести в общество народное слово. Еще в детстве Иван имел прозвище рифмоплет. Пожалуй, Котляревский был очень внимателен к тем людям, которые его окружали, ведь его произведения пестрят акцентами, взятыми из человеческих драм и переживаний.

Тема любви в его произведениях часто демонстрируется через драму. Ведь в 25 лет он также страдал от неразделенной любви. Девушка Мария, в которую влюбился Иван, отказала ему. Кстати, Котляревский так и не женился, потомков у него тоже не было.

Особое место в сердце Котляревского занимало казачество. Доказательство этому и произведение Энеида. Однако было дело и посерьезнее. По приказу князя Якова Лобанова-Ростовского в 1812 году офицер Котляревский сформировал 5-й Украинский конный казачий полк. С задачей он справился за три недели. Одним из его условий было сохранение подразделения как постоянного казачьего войска. Но обещание царское правительство не сдержало.

Его талант признавали современники, однако и с течением времени его произведения не теряют актуальности и ценности. Книгу Энеида даже нашли в личной библиотеке Наполеона I Бонапарта.