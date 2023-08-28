Британского певца Элтона Джона госпитализировали в Монако после несчастного случая, который произошел в его доме.

Известно, что Элтон Джон упал на вилле в Мон-Бороне (Ницца) и получил легкие повреждения. Произошло это с 76-летним исполнителем в ночь с воскресенья на понедельник, сообщает французская газета Nice Matin.

Как сейчас себя чувствует Элтон и более детальные подробности несчастного случая — неизвестны.

В июле мы писали о том, что Элтон Джон закончил свой прощальный тур Farewell Yellow Brick Road, который начался в 2018 году. Со сцены в Стокгольме артист, карьера которого длилась 50 лет, заявил, что поклонники навсегда останутся в его голове, сердце и душе.

Турне Элтона охватило весь мир — он выступил перед более чем 6 млн поклонников.