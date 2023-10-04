Артем Пивоваров поставил на место хейтеров, которые раскритиковали его за недавние выступления в необычном стиле. Артист показал, что такое экстремальные техники вокала и как они звучат.

— Немалая часть людей в нашей стране не осознает, что я пытался донести другую культуру в наше музыкальное пространство. Речь идет об экстремальных техниках вокала, — начал свою мысль артист.

Пивоваров показал, что такое гроулинг и скриминг, которые используется не только в тяжелой музыке. Также артист объяснил, что во время экстремального вокала используются ложные связки, чтобы не травмировать основные.

Артем подытожил, что это не просто крик. К тому же подобным умениям нужно учиться — гроулить и скримить не так легко, как может показаться.

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Фанаты отреагировали на подробное объяснение Пивоварова:

Ну ты машина! Рок-машина! И это видео — еще одно доказательство тому.

Все четко, клево и понятно разложил по полочкам!

Это разрыв. Такое Дежавю нравится еще больше, вот бы на концерте услышать.

Вот так накричал! Просто нереально звучит.

Разнес по фактам, красавчик, это нереально.

Напомним, что ранее Пивоваров поскандалил с фанатом прямо со сцены. Музыканту не понравились жесты, которые показывал слушатель. Артем позвал его спеть на сцену вместо него, но гость концерта отказался.