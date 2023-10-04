Артем Пивоваров поставил на место хейтеров, которые раскритиковали его за недавние выступления в необычном стиле. Артист показал, что такое экстремальные техники вокала и как они звучат.
— Немалая часть людей в нашей стране не осознает, что я пытался донести другую культуру в наше музыкальное пространство. Речь идет об экстремальных техниках вокала, — начал свою мысль артист.
Пивоваров показал, что такое гроулинг и скриминг, которые используется не только в тяжелой музыке. Также артист объяснил, что во время экстремального вокала используются ложные связки, чтобы не травмировать основные.
Артем подытожил, что это не просто крик. К тому же подобным умениям нужно учиться — гроулить и скримить не так легко, как может показаться.
Фанаты отреагировали на подробное объяснение Пивоварова:
- Ну ты машина! Рок-машина! И это видео — еще одно доказательство тому.
- Все четко, клево и понятно разложил по полочкам!
- Это разрыв. Такое Дежавю нравится еще больше, вот бы на концерте услышать.
- Вот так накричал! Просто нереально звучит.
- Разнес по фактам, красавчик, это нереально.
Напомним, что ранее Пивоваров поскандалил с фанатом прямо со сцены. Музыканту не понравились жесты, которые показывал слушатель. Артем позвал его спеть на сцену вместо него, но гость концерта отказался.