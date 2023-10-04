Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Видео Персоны

Экстремальный вокал: Пивоваров объяснил, зачем “кричал на людей” со сцены

4 октября 2023, 10:53
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Экстремальный вокал: Пивоваров объяснил, зачем “кричал на людей” со сцены
Источник: Артем Пивоваров

Артем Пивоваров поставил на место хейтеров, которые раскритиковали его за недавние выступления в необычном стиле. Артист показал, что такое экстремальные техники вокала и как они звучат.

— Немалая часть людей в нашей стране не осознает, что я пытался донести другую культуру в наше музыкальное пространство. Речь идет об  экстремальных техниках вокала, — начал свою мысль артист.

Пивоваров показал, что такое гроулинг и скриминг, которые используется не только в тяжелой музыке. Также артист объяснил, что во время экстремального вокала используются ложные связки, чтобы не травмировать основные.

Артем подытожил, что это не просто крик. К тому же подобным умениям нужно учиться — гроулить и скримить не так легко, как может показаться.

Сейчас смотрят

Фанаты отреагировали на подробное объяснение Пивоварова:

  • Ну ты машина! Рок-машина! И это видео — еще одно доказательство тому.
  • Все четко, клево и понятно разложил по полочкам!
  • Это разрыв. Такое Дежавю нравится еще больше, вот бы на концерте услышать.
  • Вот так накричал! Просто нереально звучит.
  • Разнес по фактам, красавчик, это нереально.

Напомним, что ранее Пивоваров поскандалил с фанатом прямо со сцены. Музыканту не понравились жесты, которые показывал слушатель. Артем позвал его спеть на сцену вместо него, но гость концерта отказался.

Читайте также:
Артем ПивоваровДо слез: Артем Пивоваров остановил концерт, чтобы успокоить юного поклонника

Теги
Артем Пивоваров
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь