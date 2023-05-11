Экс-премьер Финляндии Санна Марин разводится со своим мужем спустя 19 лет отношений. Об этом политический деятель написала в своем Instagram.

Марин разводится с бывшим спортсменом и предпринимателем Маркусом Райкконеном — за почти 20 лет отношений у них родилась дочь Эмма Амалия Марин, которой уже пять лет.

Примечательно, что пара начала встречаться, когда им было по 18 лет, а официально поженились они только три года назад — в 2020 году.

Своим поклонникам в Instagram Санна заявила, что они с Маркусом расходятся в хороших отношениях, и будут дальше воспитывать Эмму с любовью. Чиновница и предприниматель и дальше будут лучшими друзьями и проводить время вместе.

— Мы вместе подали на развод и благодарны за 19 лет отношений и за нашу любимую дочь. Но мы все еще лучшие друзья и любящие родители, и планируем проводить время вместе, как семья, — заявила Марин.

Экс-премьер Финляндии добавила, что больше комментировать решение не будет, призвав уважать ее конфиденциальность.

Напомним, что 37-летняя Марин возглавила правительство Финляндии в 2019 году — тогда она стала самым молодым премьером в мире. 6 апреля 2023 года она подала в отставку, но запомнилась миру благодаря вступлению страны в НАТО и поддержке Украины в условиях войны. Санна также приезжала в Киев, и предоставляла вооружение для наших защитников.