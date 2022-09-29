Бывшая жена Джеффа Безоса, писательница Маккензи Скотт рассталась со своим вторым мужем. Она подала на развод со школьным учителем Дэном Джуэттом.

Причина расставания — неизвестна. Условия брачного контракта хранятся в большом секрете. Стоит отметить, что имя Дэна везде удалено, где фигурирует Маккензи.

Так, например, на сайте Giving Pledge, где миллиардеры обещают отдать половину своего состояния перед смертью, его письмо больше не появляется вместе с ее. Нет Дуэна и в биографии Скотт на Amazon.

Сейчас смотрят

Отметим, пара поженилась весной 2021 года. Тогда это стало неожиданностью для публики.

Напомним, до этого Маккензи 25 лет была в браке с основателем компании Amazon Джеффом Безосом. Они развелись в 2019 году. У экс-супругов четверо детей.