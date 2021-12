Эд Ширан и Элтон Джон выпустили совместный рождественский трек Merry Christmas и клип на него.

На видео можно увидеть отсылки к легендарным рождественским хитам Last Christmas (Джордж Майкл), Stay Another Day (East 17), I Wish It Could Be Christmas Everyday (Wizzard) и Walking In The Air (мулльтфильм Снеговик).

Клип буквально пропитан новогодним настроением — в нем и звездные камео, и игра в снежки, и зажигательная подтанцовка, напоминающая мюзикл.

Известно, что все деньги, заработанные на песне Merry Christmas, передадут в музыкальный фонд Эда Ширана, помогающий молодым артистам из его родного Суффолка, и в Фонд Элтона Джона по борьбе со СПИДом.

Эд Ширан и Элтон Джон дружат уже давно. В 2015 году Элтон Джон стал специальным гостем на концерте Ширана на стадионе Уэмбли — тогда музыканты вместе спели хит Don’t Go Breaking My Heart.